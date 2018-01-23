23.01.2018 06:00

День почерка: события 23 января

Второе название сегодняшнего праздника каллиграфии – День ручного письма.



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Этот праздник призван напомнить всем о важности ручного письма, несправедливо позабытого сегодня из-за обилия цифровой и печатной информации.

Инициатором Дня стала Ассоциация производителей пишущих принадлежностей, которая и провозгласила датой «рукописного» праздника 23 января.



Этим праздником они хотели напомнить всем нам, что ручное письмо – это мастерство, это лишняя возможность для нас заявить миру об уникальности опыта каждого человека, о том, что каждый из нас – особенный и неповторимый.



О связи почерка с духовным миром и характером человека высказывались и Аристотель, и великие итальянцы эпохи Возрождения. В 1875 году французский аббат Жан Ипполит Мишонер употребил термин «графология», обозначающий область знания о почерке и методах его исследования в связи с психическим состоянием личности.



Современные графологи могут воссоздать портрет человека по 7 основным характеристикам: размеру букв, их наклону и форме, направлению почерка, интенсивности нажима, характеру написания слов и общей оценке почерка.



Также в этот день...



В 27 году Август Цезарь провозгласил создание Римской империи.



1492 – впервые напечатано «Пятикнижие» (Еврейская священная книга).



1589 – в России учреждено патриаршество. Первым Патриархом Москвы и Всея Руси становится Иов.



1734 – родился Фаркаш Кемпелен, венгерский изобретатель шахматного автомата, в котором прятался человек.



1737 – родился Джон Хэнкок, один из видных американских государственных деятелей, который первым поставил свою подпись под Декларацией Независимости. Подпись Хэнкока была крупной и размашистой, что и прибавило авторитета ее автору.



1783 – родился Стендаль (настоящее его имя Анри Мари Бейль), французский писатель («Красное и черное», «Пармская обитель»).



1832 – родился Эдуар Мане, французский художник и график («Завтрак на траве», «Любитель абсента»).



1849 – в штате Нью-Йорк впервые диплом врача был вручен женщине. Первой дипломированной женщиной-врачом стала англичанка Элизабет Блэквелл. В 1857 году, преодолев сопротивление властей и общественности, она основала в Нью-Йорке больницу для женщин, а позже и медицинские курсы при ней. В 1869 году доктор Блэквелл вернулась в Англию, где основала еще одну школу – Лондонскую медицинскую, тоже для женщин.



1849 – выдан патент на машину по производству конвертов.



1873 – родился Дмитрий Ушаков, русский филолог, составитель и главный редактор 4-томного «Толкового словаря русского языка», который отнесен специалистами к числу обязательных в перечне словарных изданий 19-20 веков.



1881 – в Большом театре состоялась премьера оперы «Евгений Онегин» Петра Чайковского.



1883 – в Монреале прошел первый в мире фестиваль ледяных дворцов. Гвоздем программы самого первого фестиваля ледяного творчества стал замок с шестиметровыми стенами и центральной башней высотой 27 метров, построенный известным архитектором Харчитсоном. В наши дни ледовые праздники во многих странах мира превратились в грандиозные фестивали, на которые съезжаются мастера со всего света.



1903 – родился Григорий Александров (настоящая фамилия – Мормоненко), советский кинорежиссер, актер, сценарист («Броненосец Потемкин», «Веселые ребята», «Цирк», «Волга-Волга», «Светлый путь», «Весна»).



1910 – родился Джанго Рейнхардт, один из основателей цыганского джаза, гражданин Франции.



1944 – родился Рутгер Хауэр, нидерландский и американский актер («Достучаться до небес», «Бэтмен: Начало», «Леди-ястреб», «Бегущий по лезвию»).



1960 – швейцарский ученый Жак Пиккар и американец Дональд Уолш на батискафе «Триест» опустились на дно Марианской впадины, достигнув рекордной глубины 10 915 м.



1983 – ведущими деятелями музыкального бизнеса был основан фонд Зала славы рок-н-ролла. Спустя три года в нью-йоркском отеле «Уолдорф-Астория» состоялось представление первых членов Зала славы. Этой чести удостоились музыканты Чак Берри, Джеймс Браун, Роберт Джонсон, Фэтс Домино, Сэм Кук, Джерри Ли Льюис, Элвис Пресли, Литтл Ричард, Джимми Роджерс, Бадди Холли, Рэй Чарльз, дуэт «Эверли Бразерс», ди-джей Алан Фрид и основатель фирмы грамзаписи «Sun Record Company» Сэм Филлипс.



1987 – в ленинградском рок-клубе дебютировала группа «ДДТ».

2002 – 18-летний Руслан Пономарев из Краматорска досрочно стал самым молодым в истории чемпионом мира по шахматам по версии ФИДЕ.



2005 – прошла инаугурация третьего Президента Украины Виктора Ющенко.



Именины отмечают: Анатолий, Антип, Григорий, Зиновий, Макар, Павел, Петр, Феофан.