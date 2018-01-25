25.01.2018 06:00

Татьянин день: события 25 января

Сегодня у славянских студентов пусть и полуофициальный, но не менее желанный праздник.



// Facebook

В 1755 году в день святой великомученицы Татьяны (Татьянин день) императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об учреждении Московского университета» и 12 (25) января стало официальным университетским днем (тогда он назывался «днем основания Московского университета»). С тех пор святая Татиана считается покровительницей студентов. Кстати, само древнее имя «Татиана» в переводе с греческого означает «устроительница».



В 60-70 гг. XIX века Татьянин день превратился в неофициальный студенческий праздник. К тому же, с него начинались студенческие каникулы, и именно это событие студенческая братия всегда весело отмечала. Празднование «профессионального» дня студентов имело традиции и ритуал – устраивались торжественные акты с раздачей наград и речами.



Но традиции сохранились и по сей день. Студенческая братия как устраивала широкие гуляния более ста лет назад, так и в XXI веке предпочитает отметить свой праздник шумно и весело. Кстати, в этот день квартальные даже чрезвычайно нетрезвых студентов не трогали. А ежели и приближались, то козыряли и осведомлялись: «Не нуждается ли господин студент в помощи?»



Также в этот день...



В 1759 году на свет появился Роберт Бернс, шотландский поэт.



1832 – родился Иван Шишкин, российский художник-пейзажист, живописец, рисовальщик и гравер-аквафортист.



1858 – состоялось первое исполнение свадебного марша Мендельсона. Вообще-то всемирно признанный «Свадебный марш» Феликса Мендельсона-Бертольди был написан в 1843 году для спектакля Вильяма Шекспира «Сон в летнюю ночь». Через пятнадцать лет английская принцесса Виктория Адельгейд выбрала этот марш для церемонии бракосочетания с кронпринцем Пруссии Фридрихом Вильгельмом IV. С этого дня марш Мендельсона стал самым популярным свадебным маршем.



1874 – родился Уильям Сомерсет Моэм, английский писатель-прозаик и драматург.



1882 – родилась Вирджиния Вулф, английская писательница.



1890 – репортер нью-йоркской газеты «World» Элизабет Джейн Кокрейн, известная под псевдонимом Нелли Блай, завершила кругосветное путешествие с целью превзойти достижение Филеаса Фогга, героя романа Жюля Верна «Вокруг света в 80 дней». И это ей удалось! Отправившись 14 ноября 1889 года в путешествие вокруг света (по маршруту Нью-Йорк – Лондон – Париж – Бриндизи – Суэц – Цейлон – Сингапур – Гонконг – Иокогама – Сан-Франциско – Нью-Йорк) она завершила его через 72 дня 6 часов 10 минут 11 секунд.



1915 – Александер Грейам Белл впервые демонстрирует возможности изобретенного им телефона, связав Нью-Йорк с Сан-Франциско.



1934 – на экраны СССР был выпущен фильм «Веселые ребята» с Леонидом Утесовым и Любовью Орловой.



1935 – родился Станислав Жук, советский и российский фигурист, тренер по фигурному катанию, мастер спорта и заслуженный тренер СССР.



1938 – родился Владимир Высоцкий, поэт, композитор и исполнитель, актер, символ эпохи 1970-х.



1946 – родился Вячеслав Добрынин, эстрадный певец и композитор.



1949 – впервые была вручена американская телевизионная премия «Эмми» (телевизионный аналог премии «Оскар»). Название «Эмми» происходит от слова «immy» – так называлась катодная трубка в первых телевизионных камерах.



1957 – родился Андрей Ростоцкий, киноактер, режиссер, каскадер, сценарист.



1978 – родился Владимир Зеленский, актер, сценарист, шоумен, лидер «Студии «Квартал 95».



1985 – родилась Тина Кароль (настоящее имя – Татьяна Либерман), украинская певица и телеведущая.



1993 – на орбитальной станции «Мир» прошла первая в мире художественная выставка. Экспонировались работы украинскрого художника и режиссера Игоря Подольчака.



Именины отмечают: Галактион, Илья, Макар, Пахом, Петр, Савва, Татьяна.