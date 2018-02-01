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01.02.2018  06:00   

Макарьев день: ждем весну

По приметам, Макарьевым днем начинает заканчиваться зима.


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Первое число февраля на Руси называлось не иначе, как Макарьев день. По нему определяли погоду на месяц и будет ли весна ранней.

В народной метеорологической традиции ясная солнечная погода предвещает раннюю весну.

«На Макария капель – в весну раннюю верь», – гласит народная примета. А вот если на Макария метель – то на всю масленицу.

Также в этот день...

В 1709 году на необитаемом острове архипелага Хуан Фернандес в Тихом океане найден ставший прообразом Робинзона Крузо матрос Александр Селкирк.

1814 – в день публикации было продано 10 000 экземпляров «Корсара» лорда Байрона. И мир узнал о «платиновых» тиражах.

1865 – президент США Авраам Линкольн подписал резолюцию конгресса о внесении в Конституцию США 13-й поправки об отмене рабства. В этот день отмечается Национальный день свободы в США.

1891 – Курско-Харьковско-Азовская железная дорога принята в казну (выкуплена у акционеров и становится государственной). Первым начальником дороги после ее перехода в казну стал действительный статский советник инженер путей сообщения Н.В. Васильев.

1901 – родился Кларк Гейбл, американский актер.

1923 – в Петрограде в 10 часов утра в доме № 76 по набережной р. Фонтанки открылась первая в СССР сберегательная касса.

1929 – в Лос-Анджелесе состоялась мировая премьера первого киномюзикла – «Бродвейская мелодия».

1939 – родилась Екатерина Максимова, балерина.

1941 – родился Анатолий Фирсов, советский хоккеист, один из лучших нападающих в истории хоккея (ум. 2000).

1942 – родился Лев Лещенко, эстрадный певец.

1951 – родился Константин Никольский, советский и российский рок-музыкант.

1954 – состоялась премьера первой телевизионной «мыльной оперы» – «Secret Storm».

1954 – родился Юрий Лоза, певец и композитор.

1965 – родился Брэндон Ли, американский актер, мастер восточных единоборств (трагически погиб «на производстве»: на съемках фильма «Ворон» в 1993 году).

1967 – родилась Мэг Кэбот, американская писательница, автор детских и любовных романов, по одному из которых, «Дневник принцессы», студией Уолта Диснея поставлен одноименный фильм.

1973 – впервые за свою историю Лондонская фондовая биржа допустила к торгам брокеров-женщин.

1992 – подписана российско-американская декларация о завершении холодной войны.

1994 – вступили в силу Шенгенские соглашения, подписанные странами ЕС и предусматривающие введение полной свободы перемещения граждан между государствами-участниками Европейского союза.

2003 – при заходе на посадку на космодром на мысе Канаверал (штат Флорида) взорвался американский шаттл «Колумбия». Погибли все семь членов экипажа, в том числе первый израильский космонавт Илан Рамон.

2009 – интронизация (настолование) Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

2010 – 44 дня проката понадобилось фантастическому блокбастеру Джеймса Камерона «Аватар», снятом в формате 3-D, чтобы собрать в мировом прокате более 2 млрд долларов. Фильм стал первым в истории пересек 2-миллиардную планку.

Именины отмечают: Антон, Арсений, Евфрасиния, Ефим, Макар, Марк, Николай, Петр, Савва, Федор.

Тэги:  праздник, этот день в истории
 
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