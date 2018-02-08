08.02.2018 06:00

«Гороховый» день: события 8 февраля

О погоде на ближайшие дни наши предки в этот день гадали на горохе.



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Если сухие горошины катались по блюду со звоном, это предвещало трескучие морозы, а если бесшумно – тихие снегопады.



А еще считалось: каков этот день – такова и весна будет.



Также в этот день...



В 1672 году английский физик Исаак Ньютон делает доклад о своей теории природы света и цвета.



1692 – доктор в американской деревне Сейлем объявляет, что 3 девочки-подростка находятся во власти дьявола. Начало процесса салемских ведьм.



1724 – по указу Петра I основывается академия наук – высшее научное учреждение в России (до 1917 – Петербургская академия наук, с мая 1917 – Российская АН, с 1925 – АН СССР, ныне Российская академия наук). С 1934 года находится в Москве.



1816 – в полицейской операции впервые была задействована собака. В английском графстве Абердиншир, что на северо-востоке Шотландии, при аресте преступной шайки, занимавшейся контрабандой виски, полицейскому Малкольму Гиллеспи здорово помог бультерьер, надрессированный кидаться спереди на убегающих лошадей. Лошадь при таком нападении становилась на дыбы, а всадник оказывался на земле.



1828 – на свет появился Жюль Верн, французский писатель, основоположник научной фантастики.



1834 – Дмитрий Менделеев, выдающийся русский химик, открывший Периодический закон химических элементов, составивший Периодическую систему химических элементов и формулу русской водки.



1837 – печальная дата в русской истории. В Петербурге на Черной речке проходит дуэль А.С. Пушкина с Жоржем Ш. Дантесом.



1838 – Сэмюэл Морзе впервые публично продемонстрировал свою систему электромагнитного телеграфа.



1879 – инженер-железнодорожник Сэнфорд Флеминг предложил ввести универсальное стандартное время, разделив земной шар на 24 часовых зоны. Спустя четыре года эта идея была принята на железных дорогах Северной Америки.



1904 – японские миноносцы напали на корабли русской Тихоокеанской эскадры, стоявшей в Порт-Артуре. Началась русско-японская война.



1906 – родился Честер Карлсон, изобретатель процесса ксерокопирования.



1916 – в Цюрихе группа поэтов основала движение дадаизм (франц. dadaisme, от dada конек, деревянная лошадка, детский лепет) – авангардистское литературно-художественное течение, выразившееся в отдельных скандальных выходках заборных каракулях, псевдочертежах, комбинациях случайных предметов. В 20-е гг. Дадаизм во Франции слился с сюрреализмом, в Германии – с экспрессионизмом.



1921 – Совет народных комисаров УССР обьявил Асканию-Нову государственным заповедником.



1925 – родился Джек Леммон, американский актер, обладатель «Оскара» («В джазе только девушки», «Китайский синдром», «Спасите тигра»).



1928 – родился Вячеслав Тихонов, Штирлиц всех времен и народов, народный артист СССР.



1929 – в русском языке появилось слово «вертолет», заменив используемый до этого термин «геликоптер». Слово придумал Николай Камов, создатель легендарных советских «вертушек» «Ка».



1949 – родилась Ирина Муравьева, «самая обаятельная и привлекательная» актриса театра и кино.



1962 – родился Виктор Проскурин, советский и российский актер («Большая перемена», «Выйти замуж за капитана», «Жестокий романс»).



1969 – состоялся первый полет крупнейшего в мире пассажирского самолета Boeing 747.



1972 – в лондонском Альберт-холле отменён концерт Фрэнка Заппы, так как часть его песен посчитали непристойными.



1977 – родился Роман Костомаров, известный российский спортсмен (спортивные танцы на льду), Олимпийский чемпион.



1988 – Михаил Горбачев объявил о выводе советских войск из Афганистана.



1994 – построен самый большой в мире дворец из снега и льда. Такое произведение архитектуры было возведено в Асахикаве, Хоккайдо, Япония. Дворец объемом 103 591.8 кубометров и высотой 30.29 метров был попыткой скопировать южнокорейский замок Сувон.



Именины отмечают: Аркадий, Варвара, Вениамин, Владимир, Гавриил, Давид, Елизавета, Иван, Иосиф, Климент, Константин, Мария, Петр, Семен, Федор.