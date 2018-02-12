12.02.2018 06:00

Масленица: события 12 февраля

С 12 по 18 февраля продлится Масленичная неделя: время печь блины, ходить друг к другу в гости и жечь баб.



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Масленица – древний славянский праздник, доставшийся нам в наследство от языческой культуры, сохранившийся и после принятия христианства.



Масленица была воспринята христианской церковью фактически как религиозный праздник и получила название Сырной, или Сыропустной недели, но это не изменило ее внутренней сути.



По православным пасхалиям празднование Масленицы начинается за 56 дней до Пасхи, что соответствует второй половине февраля – началу марта. Масленица приходится на неделю, предшествующую Великому посту.



Отмечать масленицу было принято катанием на санках с ледяных гор, зажиганием костров. Ну и конечно, печь блины, ведь блин – символ солнца.



Правда, в Украине на Сырной неделе ели не столько блины, сколько вареники и другие молочные блюда. Так, на Слобожанщине обязательно готовили кашу и оладьи, в Центральной Украине – гречневые блинчики и вареники с творогом и сметаной, а на Волыни и Галичине делали еще и бануш (кукурузная каша, приготовленная на сметане), а также галушки с брынзой и грибной юшкой. Во всех регионах не отказывали себе в разнообразных рыбных блюдах.



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12 февраля отмечается Международный день брачных агентств. Этот праздник пошел по миру из Украины: этот праздник был зарегистрирован в 2010 году в департаменте интеллектуальной собственности Министерства образования и науки Украины.



Идею учреждения нового праздника подхватили многие агентства США, Канады, Германии, Франции, Италии, Испании и Швейцарии.



Первое брачное агентство открылось 29 сентября 1650 года английским купцом Генри Робинсоном. Название оно имело очень деликатное – Бюро ухаживаний и встреч. Решение об открытии агентства Генри навеяла свобода жителей Голландии, чьи традиции покорили его во время путешествия.



Увы, брачное агентство Робинсона уже через год было закрыто по обвинению его в совершении действий, противоречащих закону. Конкретные претензии были выставлены вопросам анкет клиентов. В них спрашивали о способе получения дохода, о размере состояния, о наличии недвижимости. Это восприняли как посягательство на тайну приватной жизни.



Но закрытие агентства не ослабило заинтересованность в этом деле многих людей по всему миру. с тех пор поиск супруга по объявлению или через службу знакомств стал весьма популярным.



С каждым годом количество клиентов брачных агентств увеличивается, и от анкет, заполненных вручную, постепенно, но уверенно, информация перемещается на веб-сайты в интернете. В нашу эпоху всеобщей занятости брачные агентства, как маяки, помогают одиноким людям найти свою половинку. Тысячи людей с благодарностью могут сказать, что именно при помощи агентства обрели шанс любить, быть любимым, создать семью!



Также в этот день...



В 1809 году родился Чарльз Дарвин, автор теории естественного отбора.



1809 – родился Авраам Линкольн, 16-й президент США, самый рьяный боец за «штатскую» независимость.



1831 – в Бостоне, штат Массачусетс, США, начинают продавать резиновые галоши.



1871 – родился Лесь Мартович, украинский писатель и общественный деятель.



1881 – родилась Анна Павловна Павлова, русская балерина (ум. 1931).



1884 – родилась Наталья Полонская-Василенко, украинский историк.



1908 – в Нью-Йорке на площади Таймс-сквер был дан старт первым автогонкам вокруг земного шара. Шесть автомобилей доехали сначала до Сан-Франциско, потом морем переправились в Японию, откуда опять же морем прибыли в Россию. Трасса гонки пролегала по Сибири, затем через всю Европу. Победитель Джордж Шустер финишировал в Париже 26 июля, проведя за рулем 88 дней.



1923 – родился Франко Корси Дзеффирелли, итальянский режиссер театра, оперы и кино.



1936 – в Киеве открылась первая выставка народного искусства Украины.



1939 – прошли первые выборы в сейм Карпатской Украины.



1946 – Уинстон Черчилль впервые употребил выражение No comments (никаких комментариев), ставшее ныне излюбленной фразой политиков. Кроме того, «Ноу комментс» – очень удобная фраза для всяких публичных людей. «Скажите, пожалуйста, а что вы думаете по поводу…» — «Без комментариев». Коротко и ясно.



1955 – принято решение о строительстве космодрома на Байконуре.



1960 – в Киеве в Институте ядерных исследований НАН Украины состоялся запуск первого отечественного исследовательского ядерного реактора ВВР-М. Его сконструировала группа выдающихся советских физиков во главе с Игорем Курчатовым. Мощность первого реактора составляла 10 МВт. Главной целью создания первого исследовательского реактора было получение мощного потока нейтронов, которые затем используют для других экспериментов. Кроме того, он мог производить и различные изотопы, которые тоже используются в различных отраслях промышленности и медицине.



1980 – родилась Кристина Риччи, американская киноактриса.



2000 – ученым – участникам международного проекта «Геном человека» удалось точно подсчитать, сколько именно генов содержится в клетке человеческого организма. Полученные результаты в некоторой степени неожиданны. Так, до сих пор ученые полагали, что у человека может быть около 100 тыс. генов. Но оказалось, что их всего от 26 до 30 тыс. Это только в два раза больше генного набора червя или мухи и лишь немного превышает число генов у полевой мыши.



Именины отмечают: Василий, Владимир, Григорий, Иван, Ипполит, Максим, Пелагея, Петр, Степан, Федор, Феофил.