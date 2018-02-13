13.02.2018 06:00

День радио: события 13 февраля

Всемирный день радио отмечается с 2012 года по решению ЮНЕСКО.



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Дата выбрана не случайно – 13 февраля 1946 года в штаб-квартире ООН впервые вышло в эфир Радио ООН. Всемирный день радио проводится с целью укрепления сотрудничества между всеми любителями радио, будь то крупные компании или одиночки-любители, и продвижения всеобщего доступа к информации.

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Накануне Дня влюбленных, 13 февраля, мир отмечает День презерватива.



Эта дата вошла в мировые календари в 2007 году, и с каждым годом акции, приуроченные к этому дню, становятся все более креативными и разнообразными.



Цель Международного дня презерватива – рассказать сексуально-активным людям о презервативе как о надежном методе контрацепции и защиты от инфекций, передающихся половым путем, включая ВИЧ.



В Украине в этот день обычно проходят акции и флэшмобы, во время которых активисты раздают прохожим «изделия №2». Так что если увидите массовика-затейника в интересном «плаще-капюшоне», не спешите огибать его по широкой дуге.



Также в этот день...



В 1498 году впервые в письменном виде употреблено слово «бухгалтер», что в буквальном переводе с немецкого означает буквально «книгодержатель». Император Священной Римской империи Максимилиан I подписал указ: «Повелеваем делопроизводителя нашей палаты, доверенного и прилежного писца, который ведет книги, отныне называть бухгалтером, каковым должен теперь быть Христоф Штехер».



1769 – родился Иван Крылов, русский баснописец и менее известный музыкант-исполнитель струнных квартетов (он играл обычно партию второй скрипки).



1867 – в венском музыкальном зале «Диана» впервые был исполнен вальс Иоганна Штрауса «На прекрасном голубом Дунае». Он является в некотором роде неофициальным гимном Австрии и традиционно исполняется на бис в новогоднем венском концерте.



1873 – родился Федор Шаляпин, великий оперный певец, бас.



1895 – братья Луи и Огюст Люмьер запатентовали первый аппарат для получения движущегося изображения.



1903 – родился Жорж Жозеф Кристиан Сименон, бельгийский писатель детективов, литературный отец инспектора Мегрэ.



1924 – премьера «Голубой рапсодии» Джорджа Гершвина.



1936 – в Киеве открылась первая выставка народного искусства Украины.



1936 – родилась Анна Герман, польская эстрадная певица.



1939 – состоялись первые выборы в Сейм Карпатской Украины.



1940 – Михаил Афанасьевич Булгаков закончил роман «Мастер и Маргарита» (первая редакция романа была им уничтожена 18 марта 1930 года).



1946 – Уинстон Черчилль впервые произнес любимую фразу всех политиков: «No Comments».



1950 – родился Питер Габриэл, английский музыкант.



1956 – начинает работу советская антарктическая станция «Мирный».



1959 – на ярмарке детских игрушек в Нью-Йорке впервые представлена кукла Барби.



1960 – родился Пьерлуиджи Коллина, бывший футбольный судья, в настоящее время глава судейского комитета УЕФА, консультант Итальянской ассоциации арбитров, куратор судейского комитета Федерации футбола Украины.



1960 – в Киеве вступил в строй первый украинский ядерный реактор (исследовательский ВВР-М в Институте физики АН УССР – теперь в Институте ядерных исследований НАНУ).



1962 – родился Максим Леонидов, певец, композитор, основатель бит-квартета «Секрет».



1964 – родился Дмитрий Ревякин – музыкант, поэт, композитор, создатель и лидер группы «Калинов мост».



1972 – в последнем матче хоккейного турнира Олимпиады в Саппоро (Япония) сборная СССР победила команду Чехословакии со счетом 5:2 и в четвертый раз стала чемпионом мира.



1974 – принимается решение о высылке писателя А. И. Солженицына из СССР.



1974 – родился Гарик Мартиросян, шоумен, юморист и телеведущий, сопродюсер, художественный руководитель и «резидент» шоу «Комеди клаб».



1974 – родился Робби Уильямс, британский певец.



1975 – родился Артемий Лебедев, один из самых успешных веб-дизайнеров Рунета.



1981 – в «Нью-Йорк таймс» опубликовано самое длинное предложение – из одной тысячи двухсот восьмидесяти шести слов.



1984 – родился Алексей Мещеряков, российский рок-музыкант, участник группы «Сплин».



1991 – авиация США нанесла удар по предполагаемому иракскому командному пункту в Багдаде. Как оказалось, это было обычное бомбоубежище, где находились женщины, дети, старики. Погибло около 400 человек.



Именины отмечают: Афанасий, Виктор, Иван, Илья, Никита.