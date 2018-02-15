15.02.2018 06:00

Сретение: весна заставит зиму попотеть

15 февраля восточные христиане отмечают Сретение Господне. В народе Сретенье издавна воспринимается, как встреча зимы с весной.



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Сретение Господне – один из самых больших праздников православной церкви, оно символизирует встречу Старого и Нового Заветов. То есть эпоху, когда человечество перестало жить «неправильно» и вступило в христианство.

Отмечается на сороковой день после рождества Христова. В этот день Симеон Боготерпимец с радостью узнал, что наконец-то скоро умрет. История этого человека началась в середине III века до нашей эры. По заказу египетского царя Птолемея II он переводил Священное писание с египетского на греческий. В книге пророка Исайи ученый нашел фразу «Се Дева во чреве приимет и родит Сына», то принял ее за опечатку и решил исправить «деву» на «жену». Но тут явился ангел и сообщил, что опечатки тут нет и что Симеону будет предоставлена возможность убедиться в этом еще при жизни.



А через три века был ему голос в Иерусалимский храм. Пришел и увидел как Мария с Иосифом принесли туда младенца Иисуса.



В народной же традиции Сретение – это праздник начала весны. Говорили, что «в этот день зима весну встречает, заморозить ее хочет, та же злодейка от своего хотенья только потеет». В честь Сретения в церквях святят воду и свечи. Посвященная свеча («громница») считалась помощницей от пожара, ее зажигали и ставили перед образами во время грозы, чтобы уберечь дом, людей и скот от пожара. Эти свечи также давали в руки умирающим во время чтения отходной молитвы. Посвященной на Сретение водой лечили больные места и избавлялись от сглаза.



Согласно народной примете, если под вечер потеплело – лето победило, а зима отступает. Если похолодало – царствовать продолжает зима.



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Ежегодно, с 2004 года, 15 февраля в Украине отмечается День чествования участников боевых действий на территории других государств.



Этот день приурочен к годовщине вывода войск СССР из Афганистана.



С 1979 г. до 1989 г. около ста пятидесяти тысяч украинцев прошли через горнило «афганской войны». 290 украинцев не вернулись из Афганистана, 62 – считаются пропавшими без вести или попавшими в плен. Получили ранения более 8 тысяч украинцев, 4 687 из них вернулись к родительским домам инвалидами.



Чествуют в Украине и всех тех, кто принимал участие в других войнах. Сейчас в Вооруженных силах Украины служит около 2 тысяч офицеров и прапорщиков, принимавших участие в афганской войне, около 20 тысяч военнослужащих, выполнявших интернациональный долг в Чили, Испании, Египте, Вьетнаме, Эфиопии, на острове Куба и во многих других, «горячих точках».



487 украинцев погибло во время войн и конфликтов на территориях 16 стран мира.



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День детей, больных раком, отмечают 15 февраля ежегодно многие страны планеты. Эта дата впервые появилась в календаре в 2001 году по инициативе Всемирной конфедерации родителей детей, больных раком.



Также в этот день...



В 1564 году родился Галилео Галилей, итальянский физик, астроном, один из основателей естествознания, выдающийся мыслитель Возрождения.



1574 – Иван Федоров издал во Львове первую печатную книгу в украинских землях – «Апостол».



1866 – родился Николай Василенко, украинский историк и политический деятель.



1903 – День рождения плюшевого мишки. 32-летний русский эмигрант Моррис Мичтом, который шил в Нью-Йорке кукол, изготовил игрушку – набитого опилками медвежонка – и выставил в витрине своей лавки. Мишка был мгновенно куплен, а за ним и все последующие. Мичтом моментально открыл фабрику по производству забавных плюшевых увальней с глазами-пуговицами. Покупали их то ли потому, что это была первая кукла для мальчиков, то ли из-за подписи Teddy bear, то есть медведь Тедди (Теодор – имя тогдашнего президента Рузвельта).



1919 – Украинская национальная рада приняла закон об употреблении украинского языка в государственных учреждениях.



1926 – была произнесена самая длинная в истории парламентская речь (депутат Мартинсон в Государственной думе Эстонии, 11 часов).



1931 – вышел первый фильм о Дракуле.

1946 – официально объявлено о создании ENIAC – первого электронного компьютера в мире.



1969 – Р.Г. Эдвардс из Физиологической лаборатории Кембриджского университета, Кембридж, Англия, впервые осуществляет искусственное оплодотворение яйцеклетки человека.



1970 – В США специалисты из IBM изобрели гибкий магнитный диск (дискету), на котором владельцы компьютеров могут сохранять информацию.



1972 – родилась Наталья Гусева, сыгравшая роль Алисы Селезневой в фильмах «Гостья из будущего», «Лиловый шар».

2013 – падение метеорита в районе Челябинска. Небесное тело упало 9:20 по местному времени в районе озера Чебаркуль, в 80 км к западу от Челябинска. Масса метеорита составляла до 10 000 тонн, а диаметр – около 15-17 м. Во время полета в атмосфере метеорит разрушился на множество частей, а потому на землю упал в виде метеоритного дождя. В результате падения образовалась взрывная волна, которая по выделенной энергии превысила энергию атомных бомб, сброшенных на Хиросиму и Нагасаки. Благодаря пологой траектории вхождения тела в атмосферу лишь часть высвобожденной энергии достигла населенных пунктов. Взрывной волной в основном выбило стекла в зданиях. Пострадало больше тысячи человек, но большинство травм связано с порезами и ушибами.



Именины отмечают: Василий, Гавриил, Зинаида.