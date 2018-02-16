16.02.2018 06:00

Год Собаки: события 16 февраля

Новый год по китайскому календарю наступит 16 февраля 2018 года, а закончится 4 февраля 2019 года.



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Каждый год имеет своего покровителя – животного, которое станет полноправным хозяином определенного периода. 2018 годом будет править Собака. Также китайцы для каждого года выбирают цвет и стихию. В наступающем году правящим цветом будет желтый, а стихией – Земля.



Собака – тотемное животное, а ее временной отрезок с 19.00 до 21.00. На Востоке это время считается этапом заслуженного отдыха, размышлений, построения планов.



На китайских манускриптах Собака изображается задумчиво смотрящей вверх, лежащей на траве в расслабленной позе.



Азиаты считают собаку мудрым домашним животным. Поэтому грядущий 2018 год обещает быть мирным, а люди будут чувствовать себя умиротворенно. Но следует помнить, что перед тем, как отдыхать, надо хорошо поработать и закончить все намеченные дела.



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День после Сретения назывался Починками: в старину хозяева с утра пораньше принимались за ремонт сельскохозяйственного инвентаря.



Починки не похожи на остальные праздники в привычном понимании этого слова, ибо суть его не в празднестве, а в труде. Характер праздника буквально передает не только его название – «Починки», но и вторая часть русской народной поговорки: «Готовь сани летом, а телегу зимой».



Также в этот день...



В 1568 году испанская инквизиция вынесла смертный приговор всем (!) жителям Нидерландов (конечно, не приведенный в действие).



1659 – в Англии Николас Ванакере выписал первый в мире чек на 400 фунтов. Этот документ до сих пор хранится в архиве Национального банка.



1831 – родился Николай Лесков, известный русский писатель-прозаик, автор повести о мастере Левше, подковавшем блоху.



1834 – родился Эрнст Геккель, немецкий естествоиспытатель, автор термина «экология».



1900 – в Лондоне вышел первый и единственный роман Уинстона Черчилля «Саврола». Возможно, он и пополнил бы плеяду выдающихся английских романистов, но в октябре 1900 года 26-летний Черчилль был избран членом палаты представителей от Консервативной партии и началась блестящая политическая карьера будущего премьер-министра Великобритании. Как бы то ни было, но в 1953 Черчилль удостоился Нобелевской премии именно по литературе.



1903 – впервые для пломбирования зубов используется фарфор.



1906 – родилась Вера Менчик, русская шахматистка, первая чемпионка мира по шахматам среди женщин.



1909 – родился Ричард (Дик) Макдональд, калифорнийский ресторатор. Вместе с братом Морисом организовал в Сан-Бернардино ресторан быстрого обслуживания посетителей, которым предлагались гамбургеры, картофель фри и напитки.



1923 – Говард Картер вскрыл гробницу фараона Тутанхамона.



1937 – Уоллес Хьюм Карозерс, химик-исследователь фирмы «Дюпон», патентует нейлон.



1964 – родилась Оксана Байрак, украинский режиссер.



1968 – в американском городе Хейливиль (Алабама) появилась первая телефонная служба спасения – телефон 911.



1976 – в СССР с конвейера Камского автомобильного завода сошел первый автомобиль марки КамАЗ.



1978 – создана первая компьютерная электронная доска объявлений – BBS.



2005 – вступил в силу Киотский протокол.



В Харькове...



16 февраля 1943 года советские войска в первый раз освободили Харьков. Охватив с трех сторон группировку противника в районе Харькова, советские войска приступили к ее уничтожению. Утром 15 февраля войска Воронежского фронта после мощного огневого налета артиллерии начали штурм городских укреплений на окраинах Харькова. Утром 16 февраля воины 183-й и 340-й стрелковых дивизий ворвались на площадь Дзержинского. Поднявшийся на здание Дома государственной промышленности командир взвода автоматчиков 1142-го стрелкового полка 340-й дивизии лейтенант Шевченко сбросил фашистский флаг и поднял над городом Красное знамя. К 12 часам Харьков был полностью очищен от врага.



Именины отмечают: Адриан, Анна, Василий, Владимир, Влас, Иван, Михаил, Николай, Павел, Роман, Семен, Тимофей.