Год Собаки: события 16 февраля

Новый год по китайскому календарю наступит 16 февраля 2018 года, а закончится 4 февраля 2019 года.
Каждый год имеет своего покровителя – животного, которое станет полноправным хозяином определенного периода. 2018 годом будет править Собака. Также китайцы для каждого года выбирают цвет и стихию. В наступающем году правящим цветом будет желтый, а стихией – Земля.
Собака – тотемное животное, а ее временной отрезок с 19.00 до 21.00. На Востоке это время считается этапом заслуженного отдыха, размышлений, построения планов.
На китайских манускриптах Собака изображается задумчиво смотрящей вверх, лежащей на траве в расслабленной позе.
Азиаты считают собаку мудрым домашним животным. Поэтому грядущий 2018 год обещает быть мирным, а люди будут чувствовать себя умиротворенно. Но следует помнить, что перед тем, как отдыхать, надо хорошо поработать и закончить все намеченные дела.
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День после Сретения назывался Починками: в старину хозяева с утра пораньше принимались за ремонт сельскохозяйственного инвентаря.
Починки не похожи на остальные праздники в привычном понимании этого слова, ибо суть его не в празднестве, а в труде. Характер праздника буквально передает не только его название – «Починки», но и вторая часть русской народной поговорки: «Готовь сани летом, а телегу зимой».
Также в этот день...
В 1568 году испанская инквизиция вынесла смертный приговор всем (!) жителям Нидерландов (конечно, не приведенный в действие).
1659 – в Англии Николас Ванакере выписал первый в мире чек на 400 фунтов. Этот документ до сих пор хранится в архиве Национального банка.
1831 – родился Николай Лесков, известный русский писатель-прозаик, автор повести о мастере Левше, подковавшем блоху.
1834 – родился Эрнст Геккель, немецкий естествоиспытатель, автор термина «экология».
1900 – в Лондоне вышел первый и единственный роман Уинстона Черчилля «Саврола». Возможно, он и пополнил бы плеяду выдающихся английских романистов, но в октябре 1900 года 26-летний Черчилль был избран членом палаты представителей от Консервативной партии и началась блестящая политическая карьера будущего премьер-министра Великобритании. Как бы то ни было, но в 1953 Черчилль удостоился Нобелевской премии именно по литературе.
1903 – впервые для пломбирования зубов используется фарфор.
1906 – родилась Вера Менчик, русская шахматистка, первая чемпионка мира по шахматам среди женщин.
1909 – родился Ричард (Дик) Макдональд, калифорнийский ресторатор. Вместе с братом Морисом организовал в Сан-Бернардино ресторан быстрого обслуживания посетителей, которым предлагались гамбургеры, картофель фри и напитки.
1923 – Говард Картер вскрыл гробницу фараона Тутанхамона.
1937 – Уоллес Хьюм Карозерс, химик-исследователь фирмы «Дюпон», патентует нейлон.
1964 – родилась Оксана Байрак, украинский режиссер.
1968 – в американском городе Хейливиль (Алабама) появилась первая телефонная служба спасения – телефон 911.
1976 – в СССР с конвейера Камского автомобильного завода сошел первый автомобиль марки КамАЗ.
1978 – создана первая компьютерная электронная доска объявлений – BBS.
2005 – вступил в силу Киотский протокол.
В Харькове...
16 февраля 1943 года советские войска в первый раз освободили Харьков. Охватив с трех сторон группировку противника в районе Харькова, советские войска приступили к ее уничтожению. Утром 15 февраля войска Воронежского фронта после мощного огневого налета артиллерии начали штурм городских укреплений на окраинах Харькова. Утром 16 февраля воины 183-й и 340-й стрелковых дивизий ворвались на площадь Дзержинского. Поднявшийся на здание Дома государственной промышленности командир взвода автоматчиков 1142-го стрелкового полка 340-й дивизии лейтенант Шевченко сбросил фашистский флаг и поднял над городом Красное знамя. К 12 часам Харьков был полностью очищен от врага.
Именины отмечают: Адриан, Анна, Василий, Владимир, Влас, Иван, Михаил, Николай, Павел, Роман, Семен, Тимофей.
Постарайтесь посвятить день трудовым подвигам: самое время разгрести рабочие завалы. А вот в общении с коллегами вас могут ждать не самые приятные моменты.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. С утра ожидается мелкий мокрый снег. После обеда он временно прекратится, а вечером пойдет снова.
Новый год по китайскому календарю наступит 16 февраля 2018 года, а закончится 4 февраля 2019 года.
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