17.02.2018 09:00

День спонтанного проявления доброты: события 17 февраля

Этот День придумала одна из международных благотворительных организаций, а празднует его весь мир.



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День спонтанного проявления доброты ведет свою историю из США, но сегодня уже имеет общемировое значение и празднуется вне зависимости от гражданства, национальности и религиозных убеждений. Наиболее известен он в странах Западной Европы и в США, где в этот День во многих городах традиционно проходят благотворительные мероприятия и марафоны, в которых принимают участие известные актеры, общественные и политические деятели.

Этот праздник помогает понять, насколько наши поступки влияют на других людей. Добрые дела «заразны»: когда мы помогаем кому-то, этот человек в знак благодарности помогает кому-то еще – идет цепная реакция доброты. Так давайте сделаем спонтанные проявления доброты нашей ежедневной привычкой, и тогда мир обязательно станет чуточку добрее!



Также в этот день...



В 1852 году Эрмитаж открыли для публики.



1876 – День рождения консервированных сардинок. Джулиус Вольф из Истпорта (штат Мэн, США) впервые приготовил эту незамысловатую, но вкусную закуску.



1904 – в Милане состоялась премьера оперы Дж. Пуччини «Мадам Баттерфляй» («Чио-Чио-Сан»), при этом она завершилась полным провалом.



1906 – родилась Агния Барто, русская советская писательница и детская поэтесса.



1947 – родился Вячеслав Малежик, русский певец, автор песен, телеведущий («Улочки-переулочки», «Дон-река», «Мадам»).



1947 – учреждена Международная ассоциация юристов.



1947 – радиостанция «Голос Америки» начала вещание на Советский Союз.



1961 – родилась Илона Броневицкая, эстрадная певица, ведущая телепередач, дочь Эдиты Пьехи.



1963 – родился Майкл Джордан, игрок НБА. Считается величайшим баскетболистом всех времен.



1965 – родился Майкл Бэй, американский режиссер («Плохие парни, 1-2», «Трансформеры, 1-3»).



1967 – родился Евгений Гришковец, российский писатель, драматург, режиссер и актер.



1972 – родилась Светлана Пермякова, участница команды КВН «Парма» (Пермский край), российская актриса.



1981 – родилась Пэрис Хилтон, американская скандальная светская львица, актриса и фотомодель.



1981 – родился Джозеф Гордон-Левитт, американский актер.



1983 – «день рождения» языка программирования Ада.



1993 – в России учреждено РАО «Газпром».



1994 – руководители МВД стран СНГ подписали «Соглашение о взаимодействии в борьбе с организованной преступностью».



2000 – дата официального представления новой ОС Windows 2000 корпорацией Microsoft.

2015 – Евросоюз впервые с начала российско-украинского конфликта официально признал участие в нем войск РФ.



Именины отмечают: Александр, Алексей, Андрей, Анна, Аркадий, Борис, Василий, Георгий, Дмитрий, Екатерина, Иван, Иосиф, Кирилл, Михаил, Николай, Петр, Сергей, Федор, Юрий.