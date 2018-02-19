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19.02.2018  06:00   

У православных начинается Великий пост: события 19 февраля

Среди всех постов, которые соблюдают христиане, Великий пост является самым строгим: семь недель воздержания и молитв.


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У православных сегодня начинается Великий пост, цель которого – приготовление к празднованию Пасхи (в 2018 году она отмечается 7 апреля).

С особой строгостью соблюдается пост в первую и страстную седмицы.

В чистый понедельник принято полное воздержание от пищи. В остальное время: понедельник, среда, пятница – сухоядение (вода, хлеб, фрукты, овощи, компоты); вторник, четверг – горячая пища без масла; суббота, воскресенье – пища с растительным маслом.

Во время этого поста рекомендуется воздерживаться от мяса и мясных продуктов, от молочных продуктов (даже от сухого молока) и от яиц. Нельзя употреблять сдобу и шоколад.

Кроме некоторых праздников, запрещена также и рыба. Употреблять рыбу во время Великого поста можно в праздник Благовещения и в Вербное воскресенье, а в Вербную субботу разрешена рыбная икра.

Древние христиане соблюдали Великий пост с особой строгостью, ничего не потребляя до трех часов дня, даже воды.

Также в этот день...

В 1473 году родился Николай Коперник, великий польский астроном. Известен как создатель гелиоцентрической системы мира.

1855 – директор Парижской обсерватории Урбен Леверье, астроном-теоретик, потрясший весь мир открытием в 1846 году восьмой планеты Солнечной системы Нептуна, представил Парижской академии наук оперативную карту погоды в Европе на интервал времени между 9 и 10 часами утра того же дня. Первая в истории науки синоптическая карта, составленная по погодным данным, присланным в Париж телеграфом из ряда европейских городов, положила начало всемирной службе погоды.

1878 – американский изобретатель Томас Эдисон запатентовал прибор для механической записи и воспроизведения звука, который назвал фонограф. Это изобретение стало началом эры аудиозаписи.

1899 – родился Юрий Олеша, русский советский писатель-прозаик, поэт, драматург (автор антибуржуйской саги для детей «Три толстяка»).

1906 – Уильям Келлог основал фирму Battle Creek Toasted Cornflake Company, которая продавала «завтрак-крупу», первоначально разработанную как здоровая пища для психиатрических пациентов. Теперь хлопья Келлога популярны во всем мире.

1945 – родился Юрий Антонов, певец и композитор, народный артист России.

1952 – родился Рю Мураками, японский писатель, сценарист, режиссер.

1956 – родился Олег Митяев, бард.

1964 – на экраны Франции вышел фильм режиссера Жака Деми «Шербурские зонтики» с Катрин Денев в главной роли.

1967 – родился Бенисио Дель Торо, голливудский актер пуэрториканского происхождения («Большой куш», «Город грехов», «Страх и ненависть в Лас-Вегасе», «То, что мы потеряли»).

1981 – родился Витас (настоящее имя – Виталий Грачев), певец, составивший жестокую конкуренцию автомобильной сигнализации. По другим данным родился 19 февраля 1979 года.

1992 – Верховная Рада Украины утвердила трезубец как малый герб Украины.

2000 – на Великой Китайской стене 3200 человек отпраздновали Миллениум, соорудив самого большого китайского танцующего дракона длиной 3048 метров.

2002 – с конвейера сошел первый украинский вертолет «Ангел». Украина стала 6-й страной в мире, которая самостоятельно производит вертолеты.

2003 - в Киеве прошла премьера фильма «Мамай», который стал первой полнометражной работой режиссера Олеся Санина.

2003 - группа «Massive Attack» выпустил «100th window» - свой 4-й альбом.

2004 - кубинская курица снесла самое тяжелое яйцо в мире - весом в 148 грамм.

2008 – лидер Кубы Фидель Кастро объявил о своем уходе из большой политики.

2010 – римско-католическая церковь причислила к лику святых монахиню Марию Маккиллоп, это первая канонизированая в католической церкви австралийка.

Именины отмечают: Александр, Анатолий, Арсений, Василий, Дмитрий, Иван, Кристина, Максим, Мария, Марфа, Севастьян, Юлиан.

Тэги:  праздник, этот день в истории
 
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