23.02.2018 06:00

Весновей: события 23 февраля

23 февраля по новому стилю в народном календаре – Прохор Весновей; крестьяне верили, что в этот день начинался поворот на весну.



// Facebook

Четверг Масленичной недели так и назывался: широкий четверг, разгуляй. Из дома – на улицы вышла Масленица. С четверга праздник преступал порог, уходил под небо. Обычно считали, что надо себе какую - никакую слабину дать. Не сидеть букой дома, выйти на свежий воздух, посмотреть, а чего там делают люди? Например, остановиться, поглядеть на весёлых глашатаев, которые мчатся на тройке, приглашают на праздник. Посмотреть на молодёжь, затевающую весёлое представление. Попробовать чужих блинов. Не убегать от девицы, которая зазывает прохожих в хоровод. Впрочем, в четверг, если не получится, то на проводы Масленицы, в воскресенье – непременно надо пойти. Ничто не должно помешать. Раньше даже бабки с русских печей слезали, шли поглядеть, что делается. В четверг организовывали катания на лошадях. А ещё четверг был днём принятия решения: не замыкаться в своей скорлупе, идти на люди. Это выражение сохранилось и сегодня. Будто какая сила выносит домоседа на воздух. Например, поют частушки. Источник: http://www.ap22.ru/paper/Maslenichnaya-nedelya-2017-Chetverg-razgulyay.html При цитировании ссылка на Информационный портал Алтайская правда обязательна

Четверг Масленичной недели так и назывался: широкий четверг, разгуляй. Из дома – на улицы вышла Масленица. С четверга праздник преступал порог, уходил под небо. Обычно считали, что надо себе какую - никакую слабину дать. Не сидеть букой дома, выйти на свежий воздух, посмотреть, а чего там делают люди? Например, остановиться, поглядеть на весёлых глашатаев, которые мчатся на тройке, приглашают на праздник. Посмотреть на молодёжь, затевающую весёлое представление. Попробовать чужих блинов. Не убегать от девицы, которая зазывает прохожих в хоровод. Впрочем, в четверг, если не получится, то на проводы Масленицы, в воскресенье – непременно надо пойти. Ничто не должно помешать. Раньше даже бабки с русских печей слезали, шли поглядеть, что делается. В четверг организовывали катания на лошадях. А ещё четверг был днём принятия решения: не замыкаться в своей скорлупе, идти на люди. Это выражение сохранилось и сегодня. Будто какая сила выносит домоседа на воздух. Например, поют частушки. Источник: http://www.ap22.ru/paper/Maslenichnaya-nedelya-2017-Chetverg-razgulyay.html При цитировании ссылка на Информационный портал Алтайская правда обязательна

С этим днем связано несколько поговорок и присказок о погоде, например такая: «До Прохора старуха охала: ох, студено. Пришел Прохор да Влас: никак весна у нас?» (память святого Власа отмечается на следующий день).



Несмотря на то, что зимы все еще остерегались и просили февраль «не хмурить брови на весну», было понятно, что властвовать морозу оставалось недолго: даже если на Прохора было холодно, люди верили, что скоро придет потепление, потому что весна постепенно вступает в свои права: «На Прохора и зима заохает, а февраль бушует, но весну чует».

***

На национальном уровне в Украине сегодня отмечают два юбилея:



140 лет со дня рождения Казимира Малевича, всемирно известного живописца, основателя супрематизма и автору одного из наиболее известных в истории мирового искусства полотен – «Черный квадрат». По одной из версий, любовь к рисованию развилась у него на фоне росписей села Пархомовка Харьковской губернии, где его отец работал управляющим сахарных заводов известного в те времена миллионщика Николая Терещенко.



260 лет со дня рождения Василия Капниста – поэта и драматурга. История одной из самых известных в Украине дворянских семей связана с Харьковом. Род графов Капнист, признанных в этом достоинстве в России в 1876 году, внесен в родословную книгу Харьковской, Полтавской и Черниговской губернии. В Харькове сохранился дом Капнистов на Пушкинской, 38, построенный в начале ХХ века.



Также в этот день...

В 1685 году родился Георг Фридрих Гендель, немецкий композитор эпохи барокко, известный своими операми, ораториями и концертами.



В 1826 году Николай Лобачевский положил начало неевклидовой геометрии.



1850 – в швейцарской деревушке родился Цезарь Ритц, гений отельного менеджмента, основатель знаменитого французского отеля Ritz, ставшего символом роскоши и аристократизма.



1874 – британский майор Уолтон Вингфилд оформил патент на игру в теннис. Эту игру он придумал в 1873 году, чтобы развлекать гостей на приемах в своем особняке в Уэльсе, а также опубликовал первые правила игры. За основу майор взял игру «Роял-теннис», которая появилась еще в XII веке во Франции и была очень популярна среди французской аристократии до Великой Французской революции.



1878 – родился Казимир Малевич, русский художник-абстракционист, создатель знаменитого «Черного квадрата».



1885 – в Девоншире (Англия) преступник Джон Ли стал единственным в мире человеком, выжившим после трех повешений (вскоре казнь ему заменили пожизненным заключением).



1889 – родился Виктор Флеминг, американский кинорежиссер, автор фильма «Унесенные ветром».



1893 – Рудольф Дизель получил патент на дизельную установку.



1903 – Куба передает США базу Гуантанамо в вечную аренду.



1904 – родился Леопольд Треппер, самый богатый шпион всех времен и народов, в годы Второй мировой войны возглавлявший «Красную капеллу» – самую разветвленную и эффективную шпионскую сеть Советского Союза, охватившую всю Европу, включая гитлеровскую Германию.



1921 – родился Самсон Самсонов, советский кинорежиссер («Чисто английское убийство», «Оптимистическая трагедия», «Одиноким предоставляется общежитие»).



1941 – впервые получен плутоний.



1944 – родился Олег Янковский, киноактер, народный артист СССР и тот самый Мюнхгаузен, который влюблен по собственному желанию.



1947 – основана Международная организация по стандартизации (ISO).



1959 – в Страсбурге открылась Первая сессия Европейского суда по правам человека.



1961 – родился Олег Гаркуша, шоумен группы «АукцЫон», автор текстов, исполнитель, поэт.



1965 – родилась Кристин Дэвис, американская актриса, она же Шарлотта из «Секса в большом городе».



1982 – родилась Анна Чапман (урожденная Кущенко), основательница интернет-поисковиков недвижимости Domdot.ru и NYCrentals.com, по сообщениям российских спецслужб и собственным показаниям, данным в ходе суда, – раскрытый агент, действовавший в США под легендой предпринимателя русского происхождения.



1983 – родилась Эмили Блант, британская актриса («Дикая штучка», «Меняющие реальность», «Дьявол носит «Prada», «Петля времени»).



1987 – вспышка сверхновой SN 1987A достигла Земли. Это самая близкая сверхновая со времен изобретения телескопа.



Именины отмечают: Анна, Аркадий, Валентин, Василий, Герман, Григорий, Лука, Павел, Прохор, Федор.