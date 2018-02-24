24.02.2018 09:00

Велесов день: события 24 февраля

Именно в этот день наши древние предки-язычники праздновали так называемый Коровий праздник, чествуя Премудрого бога Велеса, покровителя скота.



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И пока вещие волхвы творили обереги и приносили на специально отведенных местах (капищах) в требу крепко сбитое коровье масло, сказители (чьим покровителем, кстати, также был Велес) без устали ведали такую историю: «Середина зимы. Вся природа в ледяном сне. И только одинокий Велес Корович, наигрывая в свою волшебную дудочку, ходит по городам и весям, не давая загрустить людям. Злится Марена-зима на Велеса, напуская на него лютый мороз, а на скотину «коровью смерть», но одолеть, не может».



В День Велеса люди начинали утро с того, что кропили скотину водой, приговаривая: «Велес, скотий бог! Дай счастья на гладких телушек, на толстых бычков: чтоб со двора шли-играли, а с поля шли-скакали», а молодицы пили крепкий мёд, чтобы «коровы были ласковы», а затем били своих мужей днищем (доской для прядения льна), чтобы «волы были послушные».

Также в этот день...



В 1313 родился Джованни Боккаччо, итальянский писатель, автор первого «эротического» романа «Декамерон».



1446 – в бельгийском городе Брюгге была проведена первая из известных лотерей, организатором которой была вдова фламандского живописца Яна ван Эйка. Попытать счастья получить денежный приз мог каждый, купивший билет. Сбор был предназначен для бедняков. После в Бельгии проводились всевозможные лотереи, благодаря которым были построены часовни, богадельни, водные каналы и портовые сооружения.



1582 – папа римский Григорий XIII издал буллу о переходе на новый, астрономически более верный календарь. Этот календарь стали именовать «григорианским» в отличие от прежнего, «юлианского», введенного еще в 45 году до нашей эры Юлием Цезарем.



1719 – в Петербурге учреждена Кунсткамера – первый русский музей.



1744 – родился Федор Ушаков, выдающийся русский флотоводец, адмирал.



1786 – родился Вильгельм Гримм, сказочник. Именно Вильгельм занимался литературной обработкой собранных братьями сказок и преданий, самые известные из которых «Кот в сапогах», «Бременские музыканты».



1839 – Уильям Отис получает патент на паровой экскаватор.



1852 – Гоголь сжег второй том «Мертвых душ».



1906 – родился Александр Роу, русский кинорежиссер, автор фильмов-сказок («Василиса Прекрасная», «Морозко», «Королевство кривых зеркал», «Финист – Ясный сокол»).



1917 – родилась Татьяна Яблонская, украинская художница, Народный художник СССР, Герой Украины.



1932 – родился Мишель Легран, композитор, джазовый пианист и дирижер, создатель киномюзикла «Шербургские зонтики».



1932 – родилась Майя Кристалинская, советская эстрадная певица.



1938 – в Арлингтоне (штат Нью-Джерси, США) появилась в продаже зубная щетка с искусственным синтетическим нейлоновым волокном вместо натуральной щетины.



1942 – начинает работу радиостанция «Голос Америки».



1947 – родилась Елена Соловей, советская актриса («Раба любви»).



1955 – родился Стив Джобс, американский инженер и предприниматель, сооснователь и генеральный директор американской корпорации Apple Inc.



1959 – родился Владимир Горянский, украинский актер и телеведущий.



1961 – торжественное открытие аэропорта Орли в Париже.



1966 – родился Билли Зейн, американский актер («Титаник», «Клеопатра», «Снайпер», «Мертвый омут»).



1972 – авария на советской атомной субмарине К-19. К-19 – атомная подводная лодка проекта 658 с баллистическими ядерными ракетами, первый советский атомный ракетоносец. За многочисленные аварии лодка имела на флоте прозвище «Хиросима».



1973 – на Центральном телевидении впервые вышла телепередача «Очевидное-невероятное».



1979 – на торгах в Техасе установлен мировой рекорд цены, уплаченной за свинью – 42500 долларов.



1986 – выпущен 250-тысячный автомобиль «Запорожец».



1988 – оперный гений Лучиано Паваротти исполнял партию Неморино в опере Доницетти «Любовный напиток» в берлинском театре «Немецкая опера». После исполнения его 165 раз вызывали на сцену и аплодировали в течение 1 часа 7 минут.



1991 – война в Персидском заливе: многонациональные войска, во главе с НАТО начали наземное наступление в Ираке и Кувейте.



2011 – киевское «Динамо» у себя дома, на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского победило «Бешикташ» со счетом 4:0, тем самым пройдя в 1/8 финала Лига Европы УЕФА.



Именины отмечают: Влас, Всеволод, Гавриил, Георгий, Дмитрий, Захар, Матвей, Порфирий.