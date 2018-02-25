25.02.2018 09:00

Рыбный день: события 25 февраля

По народному календарю сегодня Алексей Рыбный.



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В этот день православные вспоминают митрополита Алексия – государственного деятеля и дипломата 14 века.



На Руси говорили, что на Алексия (Алексея) начинает таять снег, поэтому хорошо ловится рыба.



В этот день готовили рыбные блюда. Главным из них были расстегаи, название которых, если верить историкам повседневности, пошло от глагола «растягивать», что, в свою очередь, говорит о том, как их ели. Расстегаи подавались к бульону рыбному, который можно было и залить в отверстие, сделанное сверху перед их выпечкой, и которое нужно было растягивать.

Также в этот день...



В 1573 году первопечатник Иван Федоров основал типографию в Львове. Она действовала с 1573 по 1575 гг. Первой изданной на украинских землях книгой стал «Апостол» в типографии Федорова-Федоровича (в 1574 г.), который положил начало развитию книгопечатания в Украине.



1707 – родился Карло Гольдони, итальянский драматург.



1721 – Петр I учредил Синод – верховный орган управления Церковью.



1751 – Эдвард Виллет из Нью-Йорка дает первое представление с дрессированной обезьяной в США. За один шиллинг аудитория видит ходьбу обезьяны по натянутому канату, танец и упражнение с оружием.



1836 – «Бог создал людей, а полковник Кольт уравнял их в правах» – в этот день Сэмюэль Кольт получает в США первый патент на 6-зарядный револьвер 45-го калибра. Через 10 дней Кольт открывает собственное производство. Модель сначала называлась «Патерсон» по имени города, где была развернута мануфактура Кольта, но в скором времени получила название «Техас» за свою популярность среди жителей этого штата.



1837 – Томас Дэвенпорт получил патент на «Усовершенствование в двигательной технике с помощью магнетизма и электромагнетизма».



1841 – родился Огюст Ренуар, французский живописец, график и скульптор, представитель импрессионизма.



1871 – родилась Леся Украинка (Лариса Петровна Косач-Квитка), украинская поэтесса, драматург и прозаик.



1873 – родился Энрико Карузо, всемирно известный оперный тенор.



1887 — родился Лесь Курбас, украинский актер, режиссер, реформатор украинского театра.



1912 – родился Всеволод Санаев, советский актер театра и кино, народный артист СССР («Пять дней, пять ночей», «Это случилось в милиции», «Возвращение «Святого Луки», «Освобождение», «Белые Росы», «Забытая мелодия для флейты»).



1914 – родился Аркадий (Авраам) Островский, русский композитор, заслуженный деятель искусств России, автор песен «Пусть всегда будет солнце», «Голос Земли», «Спят усталые игрушки» и др.



1917 – родился Энтони Барджесс (Джон Энтони Барджесс Вильсон), английский писатель-романист, критик и композитор.



1928 – лаборатория Чарльза Дженкинса в Вашингтоне получает первую телевизионную лицензию. Первая лицензия на коммерческое телевещание будет выдана в 1941-м.



1937 – родилась Барбара Джонсон, владелица мировой компании «Johnson & Johnson».



1943 – родился Джордж Харрисон, музыкант группы «Битлз».



1945 – считается, что термин «железный занавес» появился после Второй мировой войны и придумал его в 1946-м Уинстон Черчилль. Но это не так. В еженедельнике «Das Reich» от 25 февраля 1945-го немецкий министр пропаганды Йозеф Геббельс предрек, что в случае капитуляции Германии Советский Союз займет большую часть восточной Европы, где опустится «железный занавес». Черчилль, без сомнения, читал эту статью и использовал понравившийся термин.



1956 – на закрытом заседании XX съезда Коммунистической партии Н.С. Хрущев выступил с обвинениями против Сталина. Он предложил вниманию участников свой сенсационный доклад «О культе личности и его последствиях». В докладе Хрущев излагал факты, обличающие Сталина. Доклад был секретным. Но уже в начале марта брошюра под грифом «не для печати» была разослана по всем парторганизациям. Таким образом, «закрытость» доклада была условной (официально он был опубликован только в 1989-м).



1957 – основано издательство детской литературы Украины (сейчас – «Веселка»).



1959 – родился Алексей Балабанов, российский режиссер («Брат-2», «Жмурки»).



1966 – родилась Теа Леони, американская актриса («Семьянин», «Плохие парни», «Тайны прошлого», «Голливудский финал», «Столкновение с бездной»).



1971 – родился Шон Остин, американский актер, сыгравший роль Сэма в кинотрилогии «Властелин колец».



1981 – самая грубая игра в истории НХЛ между «Бостон Брюинз» и «Миннесота Норт Старз» – 392 минуты штрафного времени (84 наказания).



1999 – в Аргентине Вирджиния Риверо родила девочку в момент ДТП. Ее дочь стала самой молодой из людей, которые попали в аварию



2010 – в Киеве состоялась инаугурация избранного в результате фальсификаций президента Украины Виктора Януковича, лишенного этого звания в 2014 году Верховной Радой Украины.



Именины отмечают: Алексей, Антон, Виктор, Евгений, Мария.