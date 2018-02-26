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26.02.2018  06:00   

День неторопливости: события 26 февраля

26 февраля отмечается весьма оригинальный праздник – День неторопливости (или День медлительности), который к настоящему времени уже приобрёл «статус» международного дня.


// Facebook

Идея учреждения такого праздника принадлежит итальянцам. Именно они – весьма активный и эмоциональный народ – впервые отметили День неторопливости в 2007 году, с целью неторопливо наслаждаться жизнью в каждый её неповторимый момент.

Также в этот день...

В 1564 году родился Кристофер Марло, английский драматург, которого считают истинным автором произведений Шекспира («Тамерлан Великий», «Мальтийский еврей»).

1616 – инквизиция освободила отрекшегося от своих взглядов Галилео Галилея, после чего он гордо сказал (правда, шепотом): «И все-таки она вертится!».

1712 – основан Тульский оружейный завод.

1719 – в соответствии с указом Петра I о сборе редкостей и древних предметов в Санкт-Петербурге была основана Кунсткамера – первый музей в России. Посетителям при входе подносили рюмку водки с закуской: знал царь, как народ к искусству приобщать!

1802 – родился Виктор Гюго, французский писатель, придумавший всем полюбившихся уродцев Квозимодо («Собор Парижской Богоматери») и Гуимплена («Человек, который смеется»).

1829 – родился Леви Страусс, изобретатель джинсов, американский предприниматель баварского происхождения.

1878 – с легкой руки французского филолога Литтре пущен в оборот термин «микроб». К автору фундаментального «Словаря французского языка» обратился французский ученый Шарль Седийо и попросил Эмиля Литтре подобрать подходящее название микроорганизмам. Литтре нашел отличное слово «микроб» (сокращение от микробактерия).

1886 – в Горловке производится первая в Российской империи ртуть.

1895 – в Огайо (США) запатентовали стеклодувную машину.

1917 – в нью-йоркской студии фирмы «Victor» была записана первая джазовая грампластинка.

1935 – изобретатель Роберт Уотсон-Уатт провел первые испытания устройства «радар» (RAdio Detection And Ranging – радиообнаружение и дальнометрия). Это система для обнаружения воздушных, морских, наземных объектов, для определения их дальности и геометрических параметров. При разработке он пользовался законом, который сформулировал австрийский физик Кристиан Допплер: «Частота отражённого от движущегося объекта сигнала, отличается от частоты самого излучаемого сигнала на величину, прямо пропорциональную скорости передвижения данного объекта».

1939 – родился Кензо Такада, дизайнер одежды.

1941 – родился Евгений Жариков, актер театра и кино («Рожденная революцией», «Три плюс два»).

1954 – в США впервые использована фотонаборная типографская машина.

1964 – родился Марк Дакаскос, американский актер («Только сильнейшие», «Братство волка», «Драйв», «Плачущий убийца»).

Именины отмечают: Анна, Артемий, Василий, Вера, Владимир, Гавриил, Евгений, Зоя, Иван, Ирина, Леонтий, Мартин, Михаил, Николай, Павел, Светлана, Тимофей.

Тэги:  праздник, этот день в истории
 
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