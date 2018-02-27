27.02.2018 06:00

День рождения Харьковской области: события 27 февраля

В 1932 году в составе УССР созданы Киевская, Винницкая, Днепропетровская, Одесская и Харьковская области.



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Территория Харьковщины считается центром Слобожанщины, древняя история которой берет свое начало в далеком прошлом.



В VII–X веках часть будущей Харьковской области входила в состав Хазарского каганата. В XIII веке данная территория подверглась нашествию татаро-монголов. Длительное время территория оставалась малозаселенной. Лишь в конце XV века здесь появляются крестьяне.



С середины XVII века началось массовое заселение области. В 1654 году был основан город Харьков на слиянии рек Харьков и Лопань, который стал центром Слобожанщины.



В 1765 году была создана Слободско-Украинская губерния, в 1780 – Слободско-Украинская губерния была преобразована в Харьковское наместничество, центром которой стал Харьков.



В 1796 году на месте наместничества была воссоздана Слободско-Украинская губерния, которая получила в 1835 году название Харьковской. Харьковская губерния просуществовала 90 лет.



Лишь в июне – декабре 1919 года во время Гражданской войны при белогвардейцах была создана и существовала военная Харьковская область, которая в октябре 1919 года простиралась от Орла до Северной Таврии и была по территории в 3–4 раза больше современной Харьковской области.



С марта по июнь 1919, а также с декабря 1919 года по 1934 год Харьков являлся столицей Украинской ССР.



В июне 1925 года все губернии УССР, в том числе и Харьковская, были упразднены и заменены меньшими по площади округами. Наряду с прочими существовал и Харьковский округ.



27 февраля 1932 года, когда на Украине было введено областное деление, на карте УССР появилась Харьковская область. Вначале она также заметно превосходила по площади одноименную область современной Украины и в последующем дважды сокращалась за счет вновь создававшихся административно-территориальных единиц.



Харьковская область приняла современные очертания лишь после того, как 22 сентября 1937 года на ее западной территории была учреждена Полтавская область, а 10 января 1939 года в северо-западых пределах – Сумская.



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27 февраля в мире отмечается Международный день полярного медведя или, в более привычном варианте, День белого медведя. В первую очередь эта дата знаменательна для пяти стран, на территории которых обитают популяции белого медведя, – России, Норвегии, Канады, Гренландии и Соединенных Штатов Америки (Аляска). В мае 2008 года США занесли полярного медведя в Красную Книгу со статусом вида, находящегося под угрозой исчезновения. Канада и Россия определили статус белого медведя как «уязвимый вид».

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Ежегодно в последний вторник февраля во всем мире отмечается Международный день стерилизации животных.



Международный день стерилизации животных (Spay Day) проводит авторитетная международная организация Humane Society International. Эта благотворительная общественная организация существует с 1954 года и насчитывает свыше миллиона членов. В течение всего февраля ежегодно в мире проходят разные мероприятия, приуроченные к этому дню и направленные на популяризацию стерилизации.



Главной задачей, которую ставят перед собой организаторы, является формирование цивилизованного отношения к проблеме регулирования численности поголовья домашних животных.



Также в этот день...



1831 – родился Николай Ге, российский и украинский живописец.



1873 – родился Энрико Карузо, итальянский певец. По другим данным датой рождения называют и 24, и 25 февраля.



1875 – родился Владимир Филатов, украинский хирург, офтальмолог.



1879 – американские химики заявили об открытии сахарина – низкокалорийного подслащивающего вещества в 400 раз слаще сахара.



1883 – знаменитый композитор Оскар Хаммерштайн запатентовал первую машину, сворачивающую сигары.



1887 – родился Петр Нестеров, автор фигуры высшего пилотажа «Петля Нестерова». Погиб в воздушном бою, впервые применив таран.



1900 – основан футбольный клуб «Бавария», Мюнхен.



1913 – родился Ирвин Шоу, писатель и драматург.



1918 – начало похода сечевых стрельцов против большевистских войск, напавших на Украину.



1932 – родилась Элизабет Тейлор, рожденная в Англии американская киноактриса.



1932 – английский физик Дж. Чедвик открыл нейтрон.



1939 – создан Союз композиторов Украины.



1942 – массовые расстрелы в Бабьем Яру немецкими оккупантами членов украинского националистического подполья.



1956 – родилась Анне Вески, народная артистка Эстонии, заслуженная артистка России, певица.



1957 – родилась Татьяна Догилева, русская актриса («Забытая мелодия для флейты», «Покровские ворота», «Вокзал для двоих», «Блондинка за углом»).



1957 – родился Адриан Смит, британский рок-гитарист, художник, автор песен, продюсер, прежде всего известный как один из трех гитаристов популярной хэви-метал группы Iron Maiden.



1964 – спущен на воду первый в мире туристический подводный аппарат – мезоскаф «Огюст Пикар», сконструированный Жаком Пикаром для швейцарской выставки.



1978 – родился Каха Каладзе, грузинский футболист, игравший на позиции защитника в тбилисском и киевском «Динамо», «Милане», «Дженоа». В конце 2011 года Каладзе объявил о завершении спортивной карьеры и подался в политику.



1984 – американский певец Майкл Джексон получил восемь премий «Гремми» (рекордное количество) за свой альбом «Триллер».



1988 – в Новой Зеландии построен самый длинный двухколесный велосипед в мире – 22.24 м.



1990 – постановлением Президиума ВС СССР учрежден пост Президента СССР.



1997 – было объявлено об успешном клонировании овечки Долли.



1998 – в Лос-Анджелесе сооружен самый большой в мире пирог из мороженого весом 1116 кг.



2003 – орбитальные телескопы обнаружили суперпузырь в центре галактики.



2014 – войска российского спецназа в военной форме без опознавательных знаков захватили здания парламента и Совета министров Крыма и вывесили над ними российские флаги.



2015 – в Москве возле Кремля застрелен один из главных лидеров политической оппозиции путинскому режиму, бывший вице-премьер правительства России Борис Немцов.



Именины отмечают: Авраам, Анастасия, Вениамин, Гавриил, Георгий, Исаакий, Кирилл, Константин, Михаил, Рафаил, Трифон, Федор.