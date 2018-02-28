28.02.2018 06:00

День военных штурманов: события 28 февраля

28 февраля 2008 года в календаре официальных праздников появился День штурманской службы авиации Вооруженных сил Украины.



// Facebook

Днем рождения штурманской службы в Российской империи (а значит, и в Украине, входившей тогда в ее состав) считается 24 марта 1916 года. Именно в этот день была создана центральная аэронавигационная станция.



Известно, что первыми штурманами стали офицеры артиллерии – причем на эту роль выбирали исключительно тех, кто не только умел корректировать ведение огня на практике, но и обладал математическими знаниями. Во время Первой мировой войны бомбардиры переквалифицировались в навигаторы и стали снабжать летчиков полетными картами.



Бурное развитие штурманской службы авиации пришлось на 20–30-е годы прошлого века. В тот период был совершен перелет из Москвы в Нью-Йорк, а также полет по сложнейшей трассе «Москва – Анкара – Тбилиси – Тегеран – Термез – Кабул – Ташкент». Справиться с этими маршрутами летчикам помогли штурманы, которые рассчитали параметры полетов с предельной точностью.



Штурманы пользуются уважением и в наше время – не в последнюю очередь благодаря сложности работы. В обязанности специалистов этой профессии входит сбор множества данных, которые штурман должен проанализировать, сопоставить и выдать пилоту в виде трех цифр: курса, высоты и скорости полет, – задача непростая и крайне ответственная.



***



По инициативе европейской организации по изучению редких болезней EURORDIS самый редкий день в году – 29 февраля – официально получил статус Международного дня редких (орфанных) заболеваний. В невисокосные годы праздник отмечается 28 февраля.



Несмотря на разные симптомы и последствия редких заболеваний, проблемы большинства больных, у которых они наблюдаются, схожи. Это недоступность правильной диагностики, запаздывание с постановкой диагноза, отсутствие качественной информации, а часто и научных знаний о заболевании, тяжелые условия социализации, отсутствие качественной медицинской помощи и трудности в получении лечения и ухода.



Также в этот день...



В 1066 году открылось Вестминстерское аббатство.



1533 – появился на свет Мишель Монтень, знаменитый французский писатель и философ эпохи Возрождения.



1683 – родился Рене Реомюр, французский естествоиспытатель, создатель спиртового термометра и мягкого мороженого.



1712 – Петром I подписывается указ об основании Тульского оружейного завода.



1716 – начинается экспедиция капитана гвардии Беловича-Черкасского на Каспий, в результате которой будет составлена первая карта Каспийского моря.



1784 – Джон Уэсли, английский основатель Уэслианской веры, подписывает свою декларацию.



1835 – финский фольклорист Элиас Ленрот выпускает в свет первые 32 руны карело-финского национального эпоса «Калевала». В полном виде эпос выйдет в 1849 году.



1854 – в Рипоне (штат Висконсин, США) была основана одна из двух основных политических партий США – республиканская.



1863 – родился Владимир Вернадский, российский естествоиспытатель, мыслитель и общественный деятель.



1893 – родился Всеволод Пудовкин, советский кинорежиссер, теоретик кино.



1893 – в США патентуют абразив.



1913 – Нильс Бор предлагает планетарную модель строения атома.



1932 – море близ Шербура (Франция) выбрасывает на берег скелет динозавра.



1935 – американский химик Уоллес Хьюм Каротерс из центральной лаборатории фирмы «Дюпон де Немур» изобрел нейлон.



1940 – впервые в мире показывается по телевидению баскетбольная игра (матч команд американских колледжей).



1940 – в Англии спускается на воду суперлайнер «Королева Елизавета».



1942 – родился Брайан Джонс, рок-музыкант, ритм-гитарист группы «The Rolling Stones».



1943 – американский модельер Джон Фредерикс впервые представляет военную одежду с люминесценцией.



1947 – родилась Татьяна Васильева, актриса театра и кино, народная артистка России («Дуэнья», «Самая обаятельная и привлекательная»).



1956 – в США был запатентован сетевой кабель для компьютера. Теперь компьютеры могли быть связаны между собой в сеть и могли обмениваться информацией с достаточно большой скоростью. Наличие такой связи сделало возможным появление всемирной информационной сети Интернет.



1963 – родился Сергей Маврин, русский рок-музыкант, участник групп «Ария» и «Маврин» (ранее Маврик).



1972 – родился Вилле Хаапасало, финский актер.



1980 – родился Гарик Харламов, российский комедийный актер, участник телепроекта «Comedy Club», который каждый високосный год любит «примазываться» к рожденным 29 февраля.



1982 – родилась Наталья Водянова, российская топ-модель.



1983 – последний эпизод сериала «MASH» собирает самую большую за всю историю телевидения аудиторию – 121.6 млн. человек.



1984 – родилась Каролина Куркова, чешская топ-модель.



1984 – Майкл Джексон выиграл почти все награды «Грэмми» – восемь, чем установил своеобразный, до сих пор непревзойденный рекорд.



1986 – в центре Стокгольма двумя выстрелами убит премьер-министра Швеции Улофа Пальме, авторитетного во всем мире политического деятеля, председателя международной неправительственной организации «Независимая комиссия по вопросам разоружений». Убийца с места преступления убежал, его так и не нашли.



1988 – в Сумгаите (Азербайджан) совершен погром армянского населения, в результате которого по неофициальным данным погибло несколько десятков людей.



2013 – отречение от престола Папы Римского Бенедикта XVI.



2015 – Макарий (Малетич) избран местоблюстителем предстоятельской кафедры УАПЦ, а 4 июня на Поместном соборе УАПЦ избран митрополитом Киевским.



Именины отмечают: Алексей, Анисим, Арсений, Афанасий, Евфросиния, Иван, Макар, Михаил, Николай, Павел, Пафнутий, Петр, Роман, Семен, Софья, Федор.