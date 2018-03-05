05.03.2018 06:00

День Катыша: события 5 марта

День памяти христианского епископа и святителя Льва Катанского, жившего на Сицилии в 8 веке, в народе превратился в день Катыша.



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Объяснение такому названию нашлось простое: в этот день в последний раз катались с горок. При этом приговаривали: «Зима на исходе, так успей на санках покататься».

Считалось, что кто дальше всех укатится, тот счастье свое продлит.

Также пекли круглые колобки-катыши на коровьем масле. Они назывались кокурками.



Также в этот день...



В 1827 году на свет появился Леонид Глебов, баснописец, украинский последователь Эзопа.



1861 – в Прощеное воскресенье зачитан по всем российским церквам манифест Александра II об освобождении крестьян.



1872 – Джордж Вестингауз патентует тройной пневматический железнодорожный тормоз.



1910 – родился Андо Момофуки, изобретатель лапши быстрого приготовления. И хотя у нас этот продукт приобрел китайско-вьетнамские корни, в Японии, на родине изобретателя, его признали самым выдающимся японским достижением ХХ века.



1919 – родился Алексей Фатьянов, русский советский поэт, автор многих популярных песен («Соловьи», «На солнечной поляночке», «Тишина за Рогожской заставою»). Им были написаны песни для художественных фильмов «Дом в котором я живу», «Свадьба с приданым», «Весна на Заречной улице».



1924 – создана корпорация IBM.



1928 – родился Габриэль Гарсиа Маркес, колумбийский писатель, лауреат Нобелевской премии, автор романов «100 лет одиночества», «Осень патриарха» и др.



1936 – родился Владимир Маслаченко, футболист, вратарь московского «Спартака» и сборной СССР, спортивный телекомментатор.



1946 – в Фултоне (штат Миссури) Уинстон Черчилль произнес свою знаменитую речь, в которой сказал: «От Щецина на Балтике до Триеста на Адриатике над Европой опустился железный занавес». И началась «холодная война».



1958 – в Харькове родился Владимир Бессонов, футболист, полузащитник киевского «Динамо» и сборной СССР.



1961 – родилась Елена Яковлева, актриса, прошедшая нелегкий творческий путь от «Интердевочки» до подполковника милиции майора Каменской.



1970 – вступил в силу Договор о нераспространении ядерного оружия. Он обязал ядерные державы (СССР, США, Великобритания, Франция, Китай) не передавать кому бы то ни было ядерное оружие и контроль над ним, не помогать государству, не обладающему ядерным оружием, в его производстве или приобретении.



1974 – родилась Ева Мендес, голливудская актриса.



1979 – космический аппарат «Вояджер-1» достиг планеты Юпитер.



1983 – В США устанавливается рекорд цены на свинью – боров продается за 56 тысяч долларов.



1989 – на телеканале «Disney Channel» состоялась премьера мультсериала «Чип и Дейл спешат на помощь».



1995 — заработал веб-сервис IRC, который действует и по сей день.



2000 – английские ученые впервые в мире провели успешную операцию по клонированию свиней.



2003 – на Марсе найдено замерзшее озеро.



Именины отмечают: Александр, Георгий, Григорий, Даниил, Захар, Иван, Константин, Корней, Лев, Ольга, Павел, Тимофей.