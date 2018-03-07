Грачи прилетели: события 7 марта

По народному календарю, на Маврикиев день прилетают домой грачи, скворцы и ласточки.
При этом подмечали: если птицы прилетели раньше положенного дня – это к скорой весне. Говорили и так: «Ранние ласточки – к счастливому году».
На стол на Маврикия подавали так называемую «черную уху» – суп, для которого мясо варилось в огуречном рассоле с добавлением разных пряностей и кореньев.
Также в этот день...
В 321 году по указу римского императора Константина воскресенье было объявлено выходным днем.
1573 – Иван Фёдоров основал во Львове первую типографию.
1657 – французский король Людовик XIV запрещает продажу спиртного индейцам Америки.
1757 – в Петербурге учреждена первая в Российской империи акционерная компания.
1824 – 12-летний Ференц Лист впервые выступил с концертом в Париже. Успех был потрясающим. Лист начал сочинять музыку в восемь лет, а с девяти он уже выступал с концертами на родине, в Вене и Германии.
1875 – родился Морис Равель, французский композитор («Болеро», «Дафнис и Хлоя», «Цыганка, «Игра воды»).
1876 – американский изобретатель Александр Белл получил патент на изобретенный им телефон.
1878 – родился Борис Кустодиев, русский живописец и график («Купчиха за чаем», «Шаляпин», «Ярмарка», «Русская Венера», «Московский трактир»).
1908 – мэр Цинциннати, Марк Брейт, выступая перед городским советом, заявил, что «женщины физически не способны управлять автомобилем».
1924 – родился Кобо Абэ (настоящее имя Абэ Кимифуса), японский писатель («Женщина в песках»).
1932 – родился Владимир Дахно (ум. 2006), советский и украинский художник-мультипликатор, режиссёр, сценарист, создатель серии мультфильмов про казаков.
1933 – в Атлантик-Сити Чарльзом Дарроу была изобретена игра «Монополия».
1941 – родился Андрей Миронов (ум. 1987), выдающийся советский актёр театра и кино, театральный режиссёр-постановщик, сценарист, эстрадный певец, народный артист РСФСР.
1954 – дебютанты мирового первенства – хоккеисты сборной СССР – разгромили канадцев со счетом 7:2 и стали чемпионами мира.
1958 – родился Александр Скляр, российский рок-музыкант.
1960 – родился Иван Лендл, американский теннисист чешского происхождения. Восемь раз выигрывал турниры Большого Шлема, из них по три раза в США и во Франции.
1960 – в СССР сформирована первая группа космонавтов.
1971 – родилась Рейчел Вайс, британская актриса («Мумия», «Преданный садовник», «Фонтан»).
1971 – родился Мэттью Вон, британский режиссер («Звездная пыль», «Люди Икс: Первый класс», «Слоеный торт», «Пипец»).
1973 – с конвеера Харьковского велозавода сошел 15-миллионный велосипед.
1976 – в Музее восковых фигур мадам Тюссо появился двойник Элтона Джона.
1981 – состоялся первый концерт группы «Зоопарк» на открытии Ленинградского рок-клуба.
1987 – впервые на Центральном Телевидении появилась передача «До и после полуночи» Владимира Молчанова. Гостем первой передачи был Андрей Миронов.
1989 – в СССР закончился показ первого бразильского сериала «Рабыня Изаура».
1992 – состоялся премьерный показ аниме-сериала «Сейлор Мун».
1997 – журнал «Nature» сообщил, что ученые из Рослинского института в Эдинбурге (Шотландия) воспроизвели ягненка без участия половых клеток барана. На свет появилась клонированная овца Долли.
2003 – в Киеве подписан «Протокол о создании Группы высокого уровня» (ГВУ).
Именины отмечают: Александр, Алексей, Иван, Климент, Кузьма, Михаил, Моисей, Николай, Поликарп, Сергей, Федор.
Любая умственная и творческая деятельность будет даваться на удивление легко, однако может возникать внезапная раздражительность по отношению к окружающим.
Утром и днем будет идти снег, вечером ожидается дождь со снегом. Туман, видимость 200-500 м. На дорогах гололедица.
По народному календарю, на Маврикиев день прилетают домой грачи, скворцы и ласточки.
влажн.:
давл.:
ветер: