07.03.2018 06:00

Грачи прилетели: события 7 марта

По народному календарю, на Маврикиев день прилетают домой грачи, скворцы и ласточки.



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При этом подмечали: если птицы прилетели раньше положенного дня – это к скорой весне. Говорили и так: «Ранние ласточки – к счастливому году».



На стол на Маврикия подавали так называемую «черную уху» – суп, для которого мясо варилось в огуречном рассоле с добавлением разных пряностей и кореньев.



Также в этот день...



В 321 году по указу римского императора Константина воскресенье было объявлено выходным днем.



1573 – Иван Фёдоров основал во Львове первую типографию.



1657 – французский король Людовик XIV запрещает продажу спиртного индейцам Америки.



1757 – в Петербурге учреждена первая в Российской империи акционерная компания.



1824 – 12-летний Ференц Лист впервые выступил с концертом в Париже. Успех был потрясающим. Лист начал сочинять музыку в восемь лет, а с девяти он уже выступал с концертами на родине, в Вене и Германии.



1875 – родился Морис Равель, французский композитор («Болеро», «Дафнис и Хлоя», «Цыганка, «Игра воды»).



1876 – американский изобретатель Александр Белл получил патент на изобретенный им телефон.



1878 – родился Борис Кустодиев, русский живописец и график («Купчиха за чаем», «Шаляпин», «Ярмарка», «Русская Венера», «Московский трактир»).



1908 – мэр Цинциннати, Марк Брейт, выступая перед городским советом, заявил, что «женщины физически не способны управлять автомобилем».



1924 – родился Кобо Абэ (настоящее имя Абэ Кимифуса), японский писатель («Женщина в песках»).



1932 – родился Владимир Дахно (ум. 2006), советский и украинский художник-мультипликатор, режиссёр, сценарист, создатель серии мультфильмов про казаков.



1933 – в Атлантик-Сити Чарльзом Дарроу была изобретена игра «Монополия».



1941 – родился Андрей Миронов (ум. 1987), выдающийся советский актёр театра и кино, театральный режиссёр-постановщик, сценарист, эстрадный певец, народный артист РСФСР.



1954 – дебютанты мирового первенства – хоккеисты сборной СССР – разгромили канадцев со счетом 7:2 и стали чемпионами мира.



1958 – родился Александр Скляр, российский рок-музыкант.



1960 – родился Иван Лендл, американский теннисист чешского происхождения. Восемь раз выигрывал турниры Большого Шлема, из них по три раза в США и во Франции.



1960 – в СССР сформирована первая группа космонавтов.



1971 – родилась Рейчел Вайс, британская актриса («Мумия», «Преданный садовник», «Фонтан»).



1971 – родился Мэттью Вон, британский режиссер («Звездная пыль», «Люди Икс: Первый класс», «Слоеный торт», «Пипец»).



1973 – с конвеера Харьковского велозавода сошел 15-миллионный велосипед.



1976 – в Музее восковых фигур мадам Тюссо появился двойник Элтона Джона.



1981 – состоялся первый концерт группы «Зоопарк» на открытии Ленинградского рок-клуба.



1987 – впервые на Центральном Телевидении появилась передача «До и после полуночи» Владимира Молчанова. Гостем первой передачи был Андрей Миронов.



1989 – в СССР закончился показ первого бразильского сериала «Рабыня Изаура».



1992 – состоялся премьерный показ аниме-сериала «Сейлор Мун».



1997 – журнал «Nature» сообщил, что ученые из Рослинского института в Эдинбурге (Шотландия) воспроизвели ягненка без участия половых клеток барана. На свет появилась клонированная овца Долли.



2003 – в Киеве подписан «Протокол о создании Группы высокого уровня» (ГВУ).



Именины отмечают: Александр, Алексей, Иван, Климент, Кузьма, Михаил, Моисей, Николай, Поликарп, Сергей, Федор.