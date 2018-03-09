Шевченковские дни: события 9 марта

День рождения Кобзаря отмечают тысячи почитателей творчества поэта, философа и просветителя.
Во время празднования 200-летнего юбилея поэта, в 2014 году, День рождения Тараса Шевченко был внесен в календарь знаменательных и памятных дат ЮНЕСКО для празднования во всем мире.
Ежегодно «Шевченковские дни» проходят по всей стране 9 марта, в день рождения поэта, и 10 марта, в день его смерти.
Традиционно праздничные мероприятия начинаются утром с возложения цветов к памятнику Тарасу Шевченко.
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Пока Украина проводит Шевченковские дни, мир отмечает ень Всемирный день ди-джея.
Слово ди-джей, как известно, является аббревиатурой английского DJ (иногда встречается написание deejay) — disc jockey (диск-жокей) — и определяет профессию человека, который выбирает и проигрывает для аудитории записанную музыку.
Всемирный день ди-джея — это скорее не официальный праздник, а важная благотворительная акция, которая проводится с 2002 года от имени Международной клубной индустрии.
Каждый год 9 марта в рамках Всемирного дня ди-джея по всему миру проходит благотворительная акция в помощь детским организациям. Инициаторами мероприятия выступают фонд World DJ Fund и организация Nordoff Robbins Music Therapy, которая использует музыку для лечения детей и взрослых.
Вся прибыль, полученная ди-джеями, клубами, радиостанциями в этот день направляется в различные международные детские фонды и учреждения.
Также в этот день...
В 1074 году Папа Римский Григорий VII отлучил от церкви всех вступивших в брак священников.
1454 – родился Америго Веспуччи, флорентийский мореплаватель, в честь которого названа Америка.
1500 – испанская экспедиция под командованием Кабрала отправилась в Индию, по пути открыв земли Бразилии.
1611 – наблюдая восход в телескоп, Иоганн Фабрициус впервые обнаруживает пятна на Солнце.
1776 – в Лондоне вышла книга Адама Смита «Исследования о природе и причинах богатства народов». Книга положила начало политэкономии.
1796 – Наполеон женился на Жозефине Богарне, вдове офицера, казненного на гильотине во время Великой французской революции.
1814 – родился Тарас Григорьевич Шевченко – украинский поэт, классик и гордость всего народа, чье влияние на национальную культуру остается значительным по сей день.
1822 – Чарльз Грэм из Нью-Йорка получил патент на искусственные зубы.
1858 – в Филадельфии (США) запатентован первый уличный почтовый ящик.
1930 – в Киеве начался открытый судебный процесс над представителями украинской интеллигенции, обвиняющимися в создании «Спилки вызволення Украины» (Союз освобождения Украины).
1933 – в США отменён золотой стандарт.
1934 – родился Юрий Гагарин, первый космонавт Земли. 12 апреля 1961 года корабль «Восток» с Гагариным на борту вышел в космос, сделав оборот вокруг Земли.
1934 – родился Михай Волонтир, актер, лучший Будулай всех времен и народов.
1940 – родилась Лариса Голубкина, актриса, славу которой принесла уже первая сыгранная роль в кино – Шура Азарова в «Гусарской балладе».
1943 – родился Роберт Фишер, 11-й чемпион мира по шахматам.
1955 – родилась Орнелла Мути (Франческа Романа Ровелли), итальянская киноактриса, укротительница строптивых.
1959 — в Нью-Йорке на торговой ярмарке впервые продемонстрировали куклу Барби. Только в первый год продажи достигли 350 тысяч.
1964 – родилась Жюльет Бинош, французская актриса («Шоколад», «Английский пациент», «Три цвета: Синий», «Любовники с Нового моста»).
1977 – в США и Канаде запрещено использование сахарина в пище и медикаментах.
1987 – ирландская группа «U2» выпустил свой самый известный альбом «The Joshua Tree». Его CD-версия стала первым альбомом, проданным тиражом более миллиона экземпляров.
1990 – в Берлине начались переговоры об объединении Германии.
2011 – шатл «Дискавери» завершил свою 27-летнюю карьеру, совершив успешное последнее приземление в космическом центре имени Кеннеди во Флориде.
Именины отмечают: Александр, Антон, Евгений, Николай, Тарас, Федор.
День хорош для получения прибыли и для реализации финансовых проектов (если они были запланированы раньше). А вот с шоппингом следует быть осторожными.
Первые весенние праздники пройдут со снегом, дождем и оттепелью.
День рождения Кобзаря отмечают тысячи почитателей творчества поэта, философа и просветителя.
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