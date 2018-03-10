10.03.2018 09:00

День землеустроителя: события 10 марта

Именно в этот день состоялся первый «дозвон» и появилась первая АТС.



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Ежегодно во вторую субботу марта отмечается День землеустроителя Украины.



Этот праздник учрежден в 1999 году указом президента Леонида Кучмы в поддержку инициативы Государственного комитета Украины по земельным ресурсам (Госкомзема) и Союза землеустроителей Украины с учетом значительного вклада землеустроителей в проведение реформ в Украине, обеспечение рационального использования и охраны земельных ресурсов.



В Украине профессия землеустроителя всегда пользовалась уважением, потому что она посвящена бесценному сокровищу страны — ее земле. Землеустроители следят за тем, чтобы земля использовалась рационально и эффективно. От их профессионализма зависит, насколько по-хозяйски используется земля, в каком состоянии она будет передана потомкам.

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В Украине на национальноv уровне отмечается 100-летие со дня рождения архитектора Аврама Милецкого. Разработал проект комплексной застройки автодороги Киев – Харьков в 1954 году.



Также в этот день...



В 1812 году были опубликованы первые две главы поэмы Джорджа Байрона «Паломничество Чайльд Гарольда». «Я проснулся однажды утром и обнаружил, что знаменит», – писал он потом.



1861 – умер наш Кобзарь, Тарас Григорьевич Шевченко, украинский поэт и художник.



1862 – в США входят в оборот первые бумажные деньги.



1876 – спустя три дня после получения патента на изобретенный им телефон, Александр Белл впервые сумел дозвониться до своего помощника Томаса Уотсона, находящегося в соседней комнате, сказать ему: «Мистер Уотсон, зайдите ко мне. Вы мне нужны» – и тот расслышал, что сказал шеф. Правда, опыты проходили уже год, и, возможно, Уотсон, прекрасно знавший, чего добивается изобретатель, просто решил сделать ему приятное, так как прошло еще немало времени, прежде чем был создан аппарат, позволивший хорошо понимать человеческую речь. Как бы то ни было, этот день считается первым, когда человек, подняв телефонную трубку, услышал обращенные к нему слова.



1878 – в Женеве было выпущено карманное издание «Кобзаря» Тараса Григорьевича Шевченко.



1880 – русский физик А. Г. Столетов открыл фотоэффект.



1889 – американский бизнесмен из города Канзас-Сити (штат Миссури) Алмон Строуджер запатентовал автоматическую телефонную станцию, чем заслужил титул «отца всех АТС».

1910 – на экраны вышел фильм Дэйвида Уорка Гриффита «В старой Калифорнии». Сам по себе он не примечателен по сравнению с другими работами мастера, но положил начало развитию центра киноиндустрии США. Режиссер снимал историю любви испанской девушки и будущего губернатора Калифорнии близ Лос-Анджелеса. Местечко Голливуд с разнообразным ландшафтом превратилось в излюбленное место кинематографистов, сюда стали переезжать все киностудии.



1926 – родился Александр Зацепин, российский композитор, автор музыки ко многим популярным фильмам («Земля Санникова», «Женщина, которая поет», «31 июня», «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», «Кавказская пленница», «Двенадцать стульев», «Бриллиантовая рука», «Иван Васильевич меняет профессию»).



1929 – родился Олег Стриженов, советский и российский актер театра и кино, народный артист СССР («Сорок первый», «Его звали Роберт», «Овод»).



1967 – в Мехико рождаются близнецы – восемь человек. Это первый подобный зарегистрированный случай.



1940 – родился Чак Норрис, звезда Голливуда, мастер боевых искусств, известный как рыжебородый техасский рейнджер.



1946 – родился Владимир Гостюхин, актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР, народный артист Белоруссии и любимый всеми дальнобойщик.



1955 – родился Юлиуш Махульский, польский кинорежиссер, сценарист, продюсер, автор фильмов «Ва-банк», «Секс-миссия», «Ва-банк-2, или Ответный удар», «Кингсайз».



1958 – родилась Шэрон Стоун, голливудская звезда, женщина, пробуждающая все условные и безусловные инстинкты.



1973 – родилась Ева Герцигова, чешская супермодель.



1984 – родилась Оливия Уайлд, американская киноактриса.



1990 – появился первый в Киеве приход УАПЦ. Благодаря этнологу Лидии Орел для нее предоставили церковь святого архистратига Михаила в Музее народной архитектуры и быта Украины.



1992 – Украина принята в Североатлантический Совет сотрудничества.



1995 – в Японии слепили самый высокий снеговик в мире – высотой 29.43 метра.



Именины отмечают: Анна, Иван, Николай, Петр, Порфирий, Севастьян, Сергей.