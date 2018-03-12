12.03.2018 06:00

Как Харьков перешел с конопляного масла на спирт: события 12 марта

В 1850 году Харьков пробует перейти от освещения фонарей, использующих конопляное масло, к спиртовым фонарям.



// robinzon.tv

Группа мужчин у фонаря на Николаевской площади Харькова

И для этого в марте 1850 года из хозяйственного департамента министерства внутренних дел был выписан для пробы спиртовой фонарь, «и после его одобрения начали устраиваться такие же фонари и для освещения харьковских улиц». Впрочем, замена масла спиртом шла медленно: в течение 1854–1855 г.г. в центре города установлено всего 142 спиртовых фонаря.



Кстати, фонари на основе спирта и скипидара появились в нашем городе по приказу генерал-губернатора Сергея Александровича Кокошкина. Ему же принадлежит решение вешать горящие фонари у входа в дом с обычным белым светом. А вот публичные дома должны были вывешивать фонари цветные, чтобы жаждущие плотских утех не пугали горожан стуком по ночам.



Также в этот день...



В 1613 году родился Андре Ленотр, французский архитектор, выдающийся планировщик парков. Главной работой создателя королевских парков в Сен-Жермен, Фонтенбло, Шантийи, Сен-Клу, Тюильри стала планировка ансамбля Версаля с огромным парком. Во время работы в Англии он составил проекты Сент-Джемсского и Гринвичского парков. Характерной особенностью работ Ленотра являются далекие перспективы, прямые аллеи. Своей красотой ему обязаны и Елисейские поля в столице Франции.



1685 – родился Джордж Беркли, английский философ, представитель субъективного идеализма, епископ в Клойне (Ирландия), основатель современного реализма.



1831 – родился Клемент Студебекер, американский промышленник, основатель знаменитой семейной фирмы. Начинавший как кузнец и владелец мастерской по ремонту фургонов, он вскоре вместе с четырьмя братьями создал компанию по производству фургонов, которыми снабжал фермеров, двигавшихся на Запад поселенцев, а во время Гражданской войны получил большой правительственный контракт. За свою историю компания произвела более 750 тысяч фургонов. В 1897 году Студебекеры начали производить автомобили. Советским людям хорошо известны армейские грузовые автомобили, которые поставлялись в страну в годы войны по условиям лендлиза.



1839 – на премьере балета Жана Шнейцхоффера «Сильфида» впервые использовано платье под названием «пачка» – с пышной многослойной юбкой.



1896 – в Петербурге в помещениях университета с помощью изобретенного А. Поповым прибора была передана первая в мире радиограмма.



1898 – родился Евгений Деммени, актер, режиссер, теоретик и историк кукольного театра. Создал «Театр Петрушки», с которым он вошел в состав Ленинградского ТЮЗа, а с января 1937 года Деммени руководил Ленинградским государственным кукольным театром, которому потом было присвоено его имя.



1899 – состоялся первый в Российской империи международный хоккейный матч. Это произошло в Петербурге, у Тучкова моста, прямо на льду Малой Невы. Играла отечественная команда «Спорт» и команда англичан, проживавших в российской столице. Счет 4:4.



1911 – доктор Флетчер из Рокфеллеровского института открыл причины детского церебрального паралича.



1914 – родилась Лидия Компаниец, украинская поэтесса и сценаристка.



1917 – родился Вернер Клемке, немецкий художник, мастер книжной и журнальной графики. Известен иллюстрациями к сказкам братьев Гримм, произведениям В. В. Маяковского и др.



1918 – Москве был возвращен статус столицы России. Постановление IV Чрезвычайного Всероссийского съезда Советов гласило: «В условиях того кризиса, который переживает русская революция в данный момент, положение Петрограда как столицы резко изменилось. Ввиду этого съезд постановляет, что впредь до изменения указанных условий столица Российской Советской Социалистической Республики временно переносится из Петрограда в Москву». Кстати, во времена правления Никиты Хрущева по его идее рассматривалась возможность переноса столицы СССР или РСФСР в Свердловск.



1923 – Ли Де Форест «закрыл» эпоху немого кино. Форест продемонстрировал «фонофильм», чем, надо признать, немало удивил тогдашних киноманов. Еще бы! Ведь теперь на черно-белом экране не только кривлялись, но еще и разговаривали.



1924 – польский военный министр генерал Владислав Сикорский запретил служащим в министерстве женщинам носить шелковые чулки и «прочую дамскую дребедень».



1933 – президент Германии Гинденбург запретил республиканский флаг и приказал вывешивать бок о бок имперский и нацистский флаги.



1939 – родился Аркадий Северный (настоящее имя Аркадий Дмитриевич Звездин), исполнитель блатных песен («Гоп со смыком», «Цыпленок жареный», «На Дерибасовской открылася пивная»).



1940 – родился Григорий Горин, драматург, прозаик, писатель-сатирик. Григорий Горин много лет плодотворно работал с режиссером Марком Захаровым. Благодаря их творческому сотрудничеству появились известные и любимые зрителями картины «Тот самый Мюнхгаузен», «Формула любви», «Дом, который построил Свифт». Вместе с Аркадием Хайтом Григорий Горин написал сценарий к лирической комедии «Мой нежно любимый детектив», а над сценарием к фильму «О бедном гусаре замолвите слово...» он работал вместе с режиссером этой картины Эльдаром Рязановым.



1940 – был подписан договор о завершении 105-дневной «незнаменитой» советско-финской войны, начавшейся 30 ноября 1939 года. Договор подписали после непродолжительных переговоров в Москве. Согласно этому документу граница между СССР и Финляндией сдвигалась на 150 километров вглубь последней, а Карельский перешеек вместе с Выборгом, соответственно, отходил к Советскому Союзу.



1946 – родилась Лайза Минелли, американская актриса, певица, обладательница «Оскара» («Кабаре», «Нью-Йорк, Нью-Йорк», «Полицейский по найму»).



1949 — родился Роб Коэн, американский продюсер, режиссёр и сценарист.



1961 – родился Сергей Селин, российский актер и по совместительству «мент» Дукалис.



1965 – родилась Татьяна Лютаева, актриса («Гардемарины, вперед!», «Черный квадрат»).



1968 – родился Аарон Экхарт, американский актер («Темный рыцарь», «Кровавый четверг», «Эрин Брокович», «Вкус жизни», «Здесь курят»).



1969 – Пол Маккартни женился на Линде Истман. А Джордж и Патти Харрисоны были задержаны за хранение наркотиков. Судя по всему, свадебная вечеринка удалась...



1974 – автоматическая станция «Марс-6» приземлилась на поверхность «красной планеты», впервые передав на Землю данные о параметрах марсианской атмосферы.



1979 – родился Пит Доэрти, английский музыкант и поэт, участник различных инди и панк-коллективов. Известен многочисленными нарушениями закона, вызванными наркотической и алкогольной зависимостью.



2011 – на японской АЭС «Фукусима-1», пострадавшей в результате землетрясения, произошёл взрыв. Уровень радиации возле станции превысил норму в 20 раз.



Именины отмечают: Арсений, Артем, Василий, Кира, Марина, Николай, Сергей.