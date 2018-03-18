18.03.2018 09:00

День коммунальщика: события 18 марта

Ежегодно в третье воскресенье марта отмечается День работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения.



// Городской Дозор

Нашу сегодняшнюю жизнь трудно представить без стабильной круглосуточной работы этих многофункциональных служб. Работники отрасли неутомимо заботятся, чтобы в наших жилищах всегда была вода, газ, тепло и светло, чтобы радовали глаз парки и скверы, улицы и дороги, дворы и подъезды.



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С 2014 года 18 марта в Украине отмечается День работника налогового и таможенного дела.



Эта дата была установлена Указом президента Украины от 11 октября 2013 года №554/2013 «О Дне работника налогового и таможенного дела Украины» на поддержку инициативы Министерства доходов и сборов Украины, для обеспечения единства и целостности налоговой и таможенной политики государства.



Также в этот день...



В 1662 году в Париже начал курсировать первый общественный транспорт – 8-местная карета



1844 – родился Николай Римский-Корсаков, русский композитор, автор опер «Майская ночь», «Снегурочка», «Царская невеста» и многих других.



1848 – Венгерский сейм принимает решение о ликвидации крепостного права в Закарпатской Украине.



1850 – основана компания «Американ Экспресс». Известными продуктами компании являются кредитные карты, расходные карты и дорожные чеки.



1858 – родился Рудольф Дизель, немецкий инженер и изобретатель, создатель дизельного двигателя.



1869 – сделано первое сообщение о составлении Д. Менделеевым Периодической таблицы химических элементов.



1871 – в результате вооруженного восстания парижан и свержения буржуазного правительства была провозглашена Парижская Коммуна.



1874 – родился Николай Бердяев, русский религиозный философ («Истоки и смысл русского коммунизма», «Русская Идея», «Самопознание»).



1892 – лорд Стэнли учреждает кубок для лучшей хоккейной команды Канады (ныне Кубок Стэнли).



1900 – в Голландии создан футбольный клуб «Аякс».



1913 – во Львове создана организация «Украинские сечевые стрельцы».



1917 – в Киеве открывается первая украинская гимназия.



1931 – в США произведены первые электрические бритвы.



1932 – открылся самый широкий мост в мире – Harbour Bridge через Сиднейский залив. Его строили шесть лет. ТТХ рекордсмена: высота: 134 м, длина: 1149 м, заклепок: 6 миллионов, все зафиксированы вручную. Площадь поверхности, требующая окрашивания, равна площади примерно 60 футбольных полей. Общий вес стальной конструкции: 52800 тонн.



1932 – родился Джон Апдайк, американский прозаик, поэт, эссеист и литературный критик.



1946 – в Вашингтоне свою работу начал «Всемирный банк».



1952 – в Филадельфии впервые вставлены искусственные оптические линзы.



1959 – родился Люк Бессон, французский кинорежиссер, сценарист и продюсер. Широкий зрительский успех во всем мире принесли Бессону фильмы «Такси», «Голубая бездна», «Никита», «Леон», «Пятый элемент».



1960 – в эфир вышла первая передача телевизионного «Клуба путешественников». Внесена в «Книгу рекордов Гиннесса» как старейшая программа российского телевидения.



1965 – советский космонавт Алексей Леонов совершил первый в истории выход в открытый космос, «отплыв» от борта корабля «Восход-2» на один метр.



1968 – журнал «Newsweek» объявил Джимми Хендрикса «самым эффектным и захватывающим гитаристом мира».



1976 – родилась Джованна Антонелли, бразильская фотомодель и актриса. На просторах СНГ Антонелли прославилась ролью Жади-Джад в сериале «Клон».



1980 – родился Алексей Ягудин, российский фигурист, Олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы, двукратный чемпион мира среди профессионалов.



1982 – родились близняшки Татьяна и Ольга Арнтгольц, российские актрисы. Сестры уверяют, что совсем не похожи друг на друга. Режиссеры эту легенду поддерживают и приглашают Олю и Таню сниматься исключительно поодиночке. Ольга стала известной после сериала «Свадьба Барби». Татьяна запомнилась после «Талисмана любви» и «И все-таки я люблю».



1992 – Майкрософт представляет операционную систему Windows 3.1.



1993 – в Киеве вручены первые украинские дипломы кандидатов и докторов наук.



1997 – запатентована самая маленькая компьютерная клавиатура (7,62 х 3,048 см).



2004 – рекордно близко от Земли (43 тыс. км) пролетел астероид.



2014 – аннексия Крыма Россией.



2014 – в Украине была объявлена первая мобилизация в рамках проведения АТО.



Именины отмечают: Адриан, Давыд, Евлампий, Ираида, Константин, Марк, Онисий, Федор.