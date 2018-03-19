19.03.2018 06:00

День клиента: события 19 марта

Если клиент всегда прав, то у праздник у него должен быть международного масштаба.



// Facebook

«Должен же быть день, когда мы можем поблагодарить своих клиентов за то, что они у нас есть!», – озадачились как-то предприниматели России и Литвы и организовали День клиента.

Впервые праздник отмечался 19 марта 2010 года. Начинание очень быстро распространилось по всему миру. Его поддержали десятки крупных и мелких компаний, предпринимателей всех уровней и торговых центров в Европе и Америке.



Это день, когда все предприниматели могут выразить благодарность и признательность своим клиентам. Как именно благодарить, каждый решает самостоятельно: это могут быть сувениры, маленькие подарки, скидки или проведение акций и праздничных мероприятий.



Также в этот день...



В 721 году до н. э. впервые было описано солнечное затмение, увиденное из Вавилона.



1494 – в Венеции составлена хартия об охране авторских прав – первый в мире был принят закон об охране авторских прав на изобретения. Потребность торговать результатами интеллектуальной деятельности возникла довольно поздно. В 15-м веке экономическая сторона творчества получила юридическое оформление. Произошло это в Венеции – там была составлена хартия, которая впервые упоминала «право» автора и его правопреемников на монопольное использование произведений и технических новинок, принадлежащих им в течение установленного срока. Ранее охрана авторских интересов обеспечивалась с помощью системы привилегий, выдаваемых верховной властью, которая способствовала отдельным издателям и владельцам мануфактур.



1813 – родился Давид Ливингстон, шотландский миссионер, выдающийся исследователь Африки, первооткрыватель озера Виктория.



1831 – состоялось первое ограбление банка в США. Английский иммигрант Эдвард Смит похитил из «City Bank of New York» 245 000 долларов – гигантскую по тем временам сумму. Вскоре преступника удалось схватить (он получил пять лет заключения в тюрьме Синг-Синг) и вернуть большую часть похищенного.



1859 – в Париже проходит премьера оперы Шарля Гуно «Фауст».



1895 – родился Максим Рыльский, украинский поэт, классик украинской поэзии XX века.



1899 – в Петербурге открыта первая в Российской империи станция «скорой помощи».



1917 – в Киеве прошла 100-тысячная демонстрация под лозунгами: «Автономию Украине», «Свободная Украина в свободной России», «Да здравствует свободная Украина с гетманом во главе». Во время первого украинского праздника Свободы демонстранты так увлеклись, что даже разоружили полицию.



1918 – в США принят Акт о Стандартном Времени и утверждено деление на часовые пояса.



1922 – издан декрет об изъятии церковных ценностей, что вызвало выступления верующих и протест патриарха Тихона. В шестистраничном письме членам Политбюро В.И. Ленин в связи с этим писал: «Чем большее число представителей реакционного духовенства и реакционной буржуазии удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше. Надо именно теперь проучить эту публику так, чтобы на несколько десятков лет ни о каком сопротивлении они не смели и думать».



1922 – в Москве, на улице Шаболовка, завершено строительство самой высокой в стране 150-метровой Шуховской (по проекту Владимира Шухова) башни – ажурной цельнометаллической опоры радиопередатчиков радиостанции имени Коминтерна. В 30-е годы с Шуховской башни начались экспериментальные передачи первых телевизионных программ. До открытия в 1967 году высотной телебашни в Останкино Шуховская башня была главным трансляционным и ретрансляционным узлом всех радио- и телевизионных программ в СССР. В связи с вводом в эксплуатацию ТТЦ «Останкино» Шуховская башня потеряла свое основное предназначение; в 50-70-е годы на ней и в некоторых других местах были установлены «глушилки» – чтобы воспрепятствовать гражданам слушать «вражеские голоса». Сейчас Шуховская башня объявлена памятником промышленной архитектуры и инженерной мысли.



1924 – родился Лев Кулиджанов, кинорежиссер («Дом, в котором я живу», «Когда деревья были большими»).



1927 – в штате Вашингтон мясник обнаружил в желудке цыпленка шесть самородков золота.



1930 – родилась Лина Костенко, украинская поэтесса («Маруся Чурай», «Горохове плем’я», «Записки українського самашедшего»).



1933 – родился Филип Рот, американский писатель, автор более 25 романов («Случай Портного», «Заговор против Америки»).



1936 – родилась Урсула Андресс, швейцарская киноактриса, секс-символ 60-х во Франции и лучшая из девушек Джеймса Бонда («Доктор Ноу»).



1947 – родилась Гленн Клоуз, американская актриса («Опасные связи», «Дом духов», «Гамлет», «Лев зимой» и роковая злодейка Круэлла де Вилль из «101-102 далматинцев»).



1949 – родился Валерий Леонтьев, эстрадный певец, народный артист России, он же «одинокий бродяга любви» и «милый Августин».



1950 – родилась Надежда Бабкина, певица, народная артистка России, художественный руководитель ансамбля «Русская песня». Анекдот по поводу: «ЧП на концерте Бабкиной: два человека попали под хоровод».



1950 – принимается Стокгольмское воззвание о запрещении атомного оружия, в котором впервые употребляется фраза «люди доброй воли».



1953 – впервые по ТВ показана церемония вручения премии «Оскар».



1955 – при раскопках в Масаде (Израиль) обнаружены останки дворца царя Ирода.



1955 – родился Брюс Уиллис, голливудский актер, продюсер, сценарист и композитор. А по совместительству спаситель планеты от всякой нечисти как на земле («Крепкий орешек») и в космосе («Пятый элемент», «Армагеддон»), так и во времени («Двенадцать обезьян»).



1958 – в Страсбурге открылось первое заседание Европарламента.



1964 – руководство фирмы IBM приняло решение о разработке и запуске в производство семейства ЭВМ System/360. Этот революционный шаг на многие годы определил дальнейшее развитие ЭВМ. До сих пор каждая машина выпускалась с собственным уникальным программным обеспечением, теперь же программы, написанные для одной из машин, могли выполняться и на других. В СССР были скопированы и аппаратная, и программная части проекта под названием ЕС (единая серия).



1994 – в Японии приготовлен омлет из 160 тысяч яиц площадью 128.5 квадратных метра.



2004 – два разных участника нидерландской Википедии одновременно создали статьи «Lijst van criminelen» и «Lijst van misdadigers». Обе статьи являлись списком преступников (crimineel и misdadiger – синонимы). После этого был сформулирован Закон Мерфи – Элливы.



2008 – в МГУ имени Ломоносова запущен самый мощный в России суперкомпьютер «СКИФ МГУ».



2011 – начало интервенции стран НАТО в Ливии. Закончилось все гражданской войной и разрушением Ливийского государства.



Именины отмечают: Аркадий, Елена, Константин, Максим, Федор.