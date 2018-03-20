20.03.2018 06:00

День счастья и не только: события 20 марта

Как обычно, День весеннего равноденствия супербогат на праздники международного масштаба.



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В 2012 году ООН провозгласила 20 марта Международным днем счастья с целью поддержать идею о том, что все люди планеты стремятся к счастью.



Этот день, когда можно и нужно вспоминать самые счастливые моменты вашей жизни. Настройтесь на позитивный лад, отбросьте плохие мысли, улыбнитесь и обнимите покрепче своих близких и родных, ведь все мы счастливы именно благодаря им.

Интересно, что инициатива учреждения Международного дня счастья поступила из небольшой горной страны — Бутана. Считается, что жители Королевства Бутан являются самыми счастливыми людьми в мире — чемпионами по коэффициенту Валового Национального Счастья, которым измеряется национальное благосостояние граждан. Кстати, само понятие коэффициента Валового Национального Счастья было введено и культивировано четвертым королем Бутана и стало одним из понятий неофициальной государственной философии страны.

На 20 марта в этом году выпадает День весеннего равноденствия (Equinox). Это одно из уникальнейших явлений природы, когда «центр Солнца в своем видимом движении по эклиптике пересекает небесный экватор».

Говоря проще, в этот день Земля, вращаясь вокруг своей воображаемой оси, проходящей через полюса, одновременно двигаясь вокруг Солнца, находится в таком положении по отношению к светилу, что солнечные лучи, несущие тепловую энергию, падают отвесно на экватор. Солнце переходит из южного полушария в северное, и в эти дни во всех странах день почти равен ночи.



В День весеннего равноденствия начинается Новый год у многих народов и народностей Земли: Иран, Афганистан, Таджикистан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан – практически все страны Великого шелкового пути связывают начало нового года с эти явлением природы.



Кстати, у астрологов сегодня профессиональный праздник. Более десяти лет назад западные астрологи предложили отмечать Международный день астрологии именно 20 марта, когда начинается астрономический и астрологический год, Солнце в это время вступает в знак Овна. Так что логично было бы обмыть вхождение в «овенную» зону звездного календаря.

Во всем мире 20 марта, по инициативе ООН, празднуется День Земли. Причем в календаре международных праздников существует два Дня Земли – сегодняшний отмечается в День весеннего равноденствия, а второй – 22 апреля. Первый имеет миротворческую и гуманистическую направленность, второй – экологическую.



Дата 20 марта была выбрана и официально утверждена в 1971 году ООН для Дня Земли именно потому, что на это время выпадает день весеннего равноденствия, когда меняется биологический ритм планеты, и она переходит на новый виток своего развития, когда происходит пробуждение природы и ее обновление. Это день, при проведении которого по традиции звонит Колокол мира. Его тройной удар символизирует: прошлое, настоящее и будущее.



А еще 20 марта – Международный день франкофонии: праздник всех, говорящих по-французски, а также всех, изучающих и любящих французский язык.

С 1985 года многие страны отмечают 20 марта Международный день без мяса. В этот день магазины и рестораны отказываются от продажи мяса, а активисты пропагандируют вегетарианство, а также идеи сострадания животным и защиты окружающей среды.

Каждый год в третий вторник марта отмечается Всемирный день социальной работы. Основной задачей социальной работы является обеспечение определённого уровня и качества жизни граждан через систему мер социальной поддержки и защиты.



Также в этот день...



В 43 году до н.э. родился Публий Овидий, римский поэт («Наука любви», «Метаморфозы»).



1535 – в России была проведена первая централизованная денежная реформа. Право на хождение имели только новые серебряные монеты – копейка, деньга (полкопейки) и полушка (четверть копейки), отлитые на государевом монетном дворе. Этот день можно считать днем рождения копейки, так как при великом князе Василии на деньгах великий князь изображался на коне с мечом в руке, теперь же он держал в руке копье, почему деньги и стали называться копейными.



1602 – голландская Ост-Индская компания вводит долевое владение обществом. Это первые акции в истории экономики.



1639 – родился Иван Мазепа, государственный и политический деятель, гетман Украины (1687 – 1708).



1669 – Совет старшин запорожских казаков признал протекторат Турции над частью Правобережной Украины.



1828 – родился Генрик Ибсен, классик норвежской литературы и мировой драматургии – создатель фантазера Пер Гюнта и пьесы о женской эмансипации «Кукольный дом».



1833 – вышло в свет первое полное издание романа в стихах А.С. Пушкина «Евгений Онегин».



1852 – опубликован роман Гарриет Бичер Стоу «Хижина дяди Тома».



1860 – родился Эдуард Бухнер, немецкий ученый-химик, лауреат Нобелевской премии, автор работы «О спиртовом брожении без участия дрожжевых клеток».



1902 – американский техник Натан Стаблфилд продемонстрировал первый мобильный телефон, находясь со своим изобретением на пароходе, плывшем по Потомаку, что подразумевало отсутствие каких-либо проводных коммуникаций. Факт передачи голоса на расстоянии подтвердили очевидцы. То ли в то время оценить новинку по достоинству никто так и не сумел, то ли за всем этим скрывался всего лишь трюк в стиле Копперфильда, но технические характеристики аппарата так и остались неизвестными.



1915 – родился Святослав Рихтер, советский и российский пианист-виртуоз, один из величайших музыкантов XX века.



1917 – украинский историк Михаил Грушевский избран председателем Центральной Рады.



1933 – родился Александр Городницкий, российский ученый-геофизик, больше известный как бард («Снег», «Деревянные города», «Перекаты», «Геркулесовы столбы», «Атланты»).



1934 – в гавани Киля инженер Рудольф Кухнольд, возглавлявший исследовательскую лабораторию военно-морского флота Германии, впервые испытал радар.



1948 – родился Александр Морозов, композитор-песенник, автор ряда хитов («Малиновый звон», «Домик окнами в сад», «Ты себя побереги», «Фантазер», «В краю магнолий», «Пташечка моя»).



1950 – родился Уильям Херт, американский актер, обладатель «Оскара» («Парк Горького», «Поцелуй женщины-паука»).



1963 – родился Дэвид Тьюлис, английский актер, режиссер, сценарист.



1964 – родился Анатолий Журавлев, российский актер («Все будет хорошо», «День рождения Буржуя», «Жмурки»).



1965 – родился Крис Уэдж, американский режиссёр и мультипликатор (серия «Ледниковый период»).



1976 – родился Честер Беннингтон, вокалист нью-метал группы Linkin Park.



1997 – газета «Уолл-стрит Джорнел» приговаривается к рекордному штрафу – 222.7 млн. долларов за распространение ложных сведений о брокерской фирме.

2007 – вышла компьютерная игра S.T.A.L.K.E.R. украинского разработчика GSC Game World.



Именины отмечают: Василий, Евгений, Емельян, Ефрем, Капитон, Павел.