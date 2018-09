12.09.2018 06:02

12 сентября в музыкальной истории Харькова

12.09.2008 года Queen побили собственный рекорд - на концерте в Харькове собралось самое большое количество слушателей за всю карьеру Queen.



// Facebook

В этот вечер были побиты сразу несколько рекордов. Концерт «Life must go on!» стал самым крупным событием, посвященным борьбе со СПИДом в нашей стране, и одним из наиболее масштабных концертных событий в истории Украины. Он вписал новую страницу и в историю группы, поскольку за 40 лет ее существования еще никогда концерты Queen не собирали такой огромной аудитории. Это абсолютный рекорд!

Брайан Мэй написал в своем блоге на сайте www.brianmay.com: «Это было первое шоу тура... Для 350 000 харьковчан... В это трудно поверить... Нет, это не опечатка! Более четверти миллиона прекрасных жителей Харькова собрались на площади Свободы и зажгли!

За несколько дней перед концертом и на самой площади Свободы 210 волонтеров фонда «АНТИСПИД» распространили более 60 тысяч презервативов

Концерт начался в 19.30 и длился 2 часа 25 минут. Музыканты исполнили 28 песен и 2 инструментальные композиции: One vision, Tie your mother down, The show must go on, Fat bottom girls, Another one bites the dust, Hammer to fall, I want it all, Break free, It’s a kind of magic, Seagull, Love of my life, 39, Drum solo, I’m in love with my car, Say it’s not true, Wishing well, Shooting star, Bad company, Brian solo, Bijou, Last horizon, Crazy little thing called love, C-lebrity, Feel like makin’ love, Radio Ga-Ga, Bohemian Rhapsody, Cosmos rockin’, All right now, We will rock you, We are the champions.