12.09.2018 06:15

Этот день в истории Харькова, 12 сентября

В этот день произошли множество значимых для истории событий



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12 сентября 1868 — В Харькове произошел пожар и выгорела беднейшая часть прихода Воскресенской церкви — Заиковка.

В тот же день, но в:

490 до н. э. — Древнегреческий воин Фидиппид пробежал от города Марафон до Афин, чтобы принести весть о победе греков над персами — «Ликуйте! Мы победили» и умер. В 1896 году, когда в Афинах проходили I современные Олимпийские игры, в его честь был устроен забег между Марафоном и Афинами. С того времени Марафон стал классической дистанцией ( 42 195 м), а соревнования по марафонскому бегу стали одним из самых популярных и обязательных видов лёгкой атлетики.

1958 г. — Испытана первая интегральная схема, созданная инженером Джеком Килби. Независимо от него в то же время этой проблемой занимался Роберт Нойс, который первым сумел создать промышленный образец. Ему же достались слава и деньги.

1990 г. — Министры иностранных дел СССР, США, Великобритании, Франции, ГДР и ФРГ подписали договор об объединении Германии.