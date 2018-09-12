Этот день в истории Харькова, 12 сентября

В этот день произошли множество значимых для истории событий
12 сентября 1868 — В Харькове произошел пожар и выгорела беднейшая часть прихода Воскресенской церкви — Заиковка.
В тот же день, но в:
490 до н. э. — Древнегреческий воин Фидиппид пробежал от города Марафон до Афин, чтобы принести весть о победе греков над персами — «Ликуйте! Мы победили» и умер. В 1896 году, когда в Афинах проходили I современные Олимпийские игры, в его честь был устроен забег между Марафоном и Афинами. С того времени Марафон стал классической дистанцией ( 42 195 м), а соревнования по марафонскому бегу стали одним из самых популярных и обязательных видов лёгкой атлетики.
1958 г. — Испытана первая интегральная схема, созданная инженером Джеком Килби. Независимо от него в то же время этой проблемой занимался Роберт Нойс, который первым сумел создать промышленный образец. Ему же достались слава и деньги.
1990 г. — Министры иностранных дел СССР, США, Великобритании, Франции, ГДР и ФРГ подписали договор об объединении Германии.
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Утреннее прояснение не делает в Харькове большой погоды на фоне облачного в целом дня. Без осадков.
День Ивана. 11 сентября православные верующие отмечают праздник Усекновения главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, посвященное воспоминания события, описанного евангелистами Матфеем. Что случилось в Харькове, что можно и чего нельзя делать в этот день.
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давл.:
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