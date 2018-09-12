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12.09.2018  06:15   

Этот день в истории Харькова, 12 сентября

В этот день произошли множество значимых для истории событий


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12 сентября 1868 — В Харькове произошел пожар и выгорела беднейшая часть прихода Воскресенской церкви — Заиковка.

В тот же день, но в:

490 до н. э. — Древнегреческий воин Фидиппид пробежал от города Марафон до Афин, чтобы принести  весть о победе греков над персами — «Ликуйте! Мы победили» и умер. В 1896 году, когда в Афинах проходили I современные Олимпийские игры, в его честь был устроен забег между Марафоном и Афинами. С того времени Марафон стал классической дистанцией ( 42 195 м), а соревнования по марафонскому бегу стали одним из самых популярных и обязательных видов лёгкой атлетики.

1958 г. —  Испытана первая интегральная схема, созданная инженером Джеком Килби. Независимо от него в то же время этой проблемой занимался Роберт Нойс, который первым сумел создать промышленный образец. Ему же достались слава и деньги.

1990 г. —  Министры иностранных дел  СССР, США, Великобритании, Франции, ГДР и ФРГ  подписали договор об объединении Германии.

Тэги:  история, харьков, день, память
 
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