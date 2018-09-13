13.09.2018 06:03

Этот день в истории Харькова, 13 сентября

13.09.1899 г. в «Харьковских Губернских Ведомостях» появилось сообщение об освящении Фруктовых рядов. Харьковские торговые ряды ознаменовали целую эпоху, отголоски которой остались в памяти харьковчан и на старых фото.



торговые ряды Харькова

Каких-то 100 лет назад эта относительно небольшая площадь между рекой и Университетской горкой была одним из самых оживлённых в городе торговых мест. Когда-то она называлась Базарной площадью.

Неорганизованной торговле на Базарной площади пришла на смену торговля организованная, и во многом это произошло благодаря сложившейся здесь системе торговых рядов. Ряды эти появились не одномоментно, процесс растянулся на десятилетия и, когда в самом конце XIX века был возведен последний из них – Фруктовый, для нового ряда, если бы у кого-то появилось желание его поставить, свободного места уже не осталось.

первый в Харькове каменный торговый ряд, получивший наименование Шубного ряда. Построенный архитектором П.А.Ярославским, этот ряд был снесен уже в советское время – при реконструкции площади в начале тридцатых годов.

В 1850-е годы под горкой возле Купеческого спуска был построен Сергиевский ряд, а в 1875 г на участке от лестницы до Сергиевского ряда появился Ново-Сергиевский ряд

Примерно в те же годы на западной стороне площади вдоль набережной реки Лопань между Купеческим и Лопанским мостами вырос Московский ряд

Последними, как уже отмечалось ранее, были построены Фруктовые ряды – к 1899 году четыре каменных павильона заняли своё место между Лопанским и Конторским мостами.

При реконструкции центральных площадей в конце 20-х – начале 30-х годов были снесены Шубный ряд и несколько павильонов Фруктовых рядов, а после войны решено было не восстанавливать и остальные ряды – Ново-Сергиевский, Московский и Николаевский.

Таким образом канула влету освященная 13 сентября 1899 год торговая площадка.