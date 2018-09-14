14.09.2018 06:05

14 сентября – этот День в истории

День считается счастливым. В этот день советуют в народе справлять новоселье. "Семин день — счастливое новоселье". В этот же день начиналось «Бабье лето». 14.09.39 день впервые поднялся в воздух первый вертолет нашего земляка Сикорского.



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Народный календарь

Семенов день. Семен-день. Симеон Столпник. Симеон Летопроводец. Семин день. Семен. Осенины. Марфа. Засидки. Марфино лето. Бабье лето. Лето на проводе. Встреча осени. Зажигание нового огня года. Первая встреча осени.

Первый праздник псарных охотников, выезд в отъезжее поле. Притравка зайца-русака, лисицы.

Осенний праздник — первые Осенины. Начало старого Бабьего лета с 14 по 21 сентября. Название "Бабье лето" в разных странах разное: в Америке — "Индейское лето", во Франции — "Лето святого Мартина", в Германии — "Бабушкино лето", у чехов — "Семенна панна Мария", у карпатских славян — "Бабьи морозы". Бабье лето бывает около 3 недель. "Бабье лето семь дней, по Аспасов день". Если первый день Бабьего лета ясен, то осень будет теплая; сухо — осень сухая; погода теплая — зима будет теплая. "Марфа грязна — осень дождлива". Ветер с юга — зима будет гнилая и теплая.

Начинается время свадеб. С 14 сентября до 28 ноября — свадебный период. "С Летопроводца до Гурия самое доброе время свадьбы править".

В этот день черт меряет воробьев меркою: сколько взять себе, а сколько выпустить; для этого воробьи все собираются к нему, и потому в Семен-день их нигде нельзя увидеть.

Если первый день бабьего лета будет ясный и теплый, то и вся осень будет теплая и ведреная, и наоборот.

Бабье лето ненастно — осень сухая. Семен лето провожает, бабье лето наводит. С бабьего лета — бабий праздник и бабьи хлопоты.

В Семен-день до обеда паши, а после обеда пахаря с поля гони. Присловье это понималось по-разному: либо как намек на то, что с наступлением сентябрьских дней ясная утренняя погода к полудню часто сменяется холодом и ненастьем, либо как напоминание о завершении работ с землей. До обеда паши, а после обеда руками маши.

На Симеона Столпника солят огурцы.

События

14 сентября 1812 года армия Наполеона вошла в Москву.

14 сентября 1857 года английские войска начали штурм Дели, захваченного во время вспыхнувшего в Индии восстания сипаев. Целую неделю шли уличные бои. В сражении с 30-тысячной армией мятежников выбыла из строя половина наличного состава английских войск.

14 сентября 1939 года в США в воздух поднялся первый вертолет нашего земляка Игоря Сикорского VS-300. Управлял им сам конструктор, который всегда первый испытательный полет проводил лично. Вертолеты были первой любовью конструктора: с них он начинал свою деятельность,