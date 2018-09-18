18 сентября этот день в истории

18 сентября 1991 г. 27 лет назад Сине-желтый флаг утвержден официальным символом Украины
18 сентября 1991 года сине-желтое полотнище было узаконено в качестве официального флага Украины постановлением Президиума Верховной Рады «О флаге Украины», которое гласило: «До принятия Конституции Украины разрешить в протокольных мероприятиях использовать сине-желтый флаг». При этом, как и в России, этим актом не было установлено соотношение сторон флага (хотя фактически использовалась пропорция 1:2). Несмотря на то, что сине-желтое полотнище не имело в тот период статуса государственного флага, оно повсеместно сменило прежний государственный флаг Украинской ССР. Сине-желтый флаг с отношением ширины к длине, как 2:3, был официально утвержден Государственным флагом Украины постановлением Верховной Рады Украины от 28 января 1992 года «О Государственном флаге Украины»: «Утвердить Государственным флагом Украины национальный флаг, представляющий собой прямоугольное полотнище, которое состоит из двух равных по ширине горизонтально размещенных полос: верхней – синего цвета, нижней – желтого цвета, с соотношением ширины флага к его длине 2:3».
1640 г. — В Киеве начался церковный собор, утвердивший православный катехизис, которым на протяжении столетий руководствовалась православная церковь.
1793 г. — Президент США Дж. Вашингтон заложил первый камень в основание Капитолия.
1918 г. — Был основан Одесский национальный политехнический университет.
1947 г. — Создание ЦРУ.
2009 г. — В Японии изобретён стойкий антисептик, уничтожающий вирусы, в том числе и свиного гриппа.
День хорош для продвижения идей, переговоров, поиска компромиссов, но не слишком подходит для обычной рутинной работы, от которой захочется сбежать на край света.
Утром в Харькове небо будет ясным, таким оно и останется на протяжении всего дня. Без осадков.
День иконы Божией Матери, именуемой "Неопалимая Купина" (1680). На ней изображена Богоматерь с младенцем на руках, стоящая поверх горящего куста. Празднование установлено в честь пророка Моисея, видевшего несгораемую купину, которая пророчески относилась к Пресвятой Богородице.
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давл.:
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