18.09.2018 06:10

18 сентября этот день в истории

18 сентября 1991 г. 27 лет назад Сине-желтый флаг утвержден официальным символом Украины



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18 сентября 1991 года сине-желтое полотнище было узаконено в качестве официального флага Украины постановлением Президиума Верховной Рады «О флаге Украины», которое гласило: «До принятия Конституции Украины разрешить в протокольных мероприятиях использовать сине-желтый флаг». При этом, как и в России, этим актом не было установлено соотношение сторон флага (хотя фактически использовалась пропорция 1:2). Несмотря на то, что сине-желтое полотнище не имело в тот период статуса государственного флага, оно повсеместно сменило прежний государственный флаг Украинской ССР. Сине-желтый флаг с отношением ширины к длине, как 2:3, был официально утвержден Государственным флагом Украины постановлением Верховной Рады Украины от 28 января 1992 года «О Государственном флаге Украины»: «Утвердить Государственным флагом Украины национальный флаг, представляющий собой прямоугольное полотнище, которое состоит из двух равных по ширине горизонтально размещенных полос: верхней – синего цвета, нижней – желтого цвета, с соотношением ширины флага к его длине 2:3».

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