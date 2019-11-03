03.11.2019 07:08

3 ноября – юбилей писателя, которого любили даже неграмотные

Сегодня Украина отмечает 130 лет со дня рождения писателя-сатирика, юмориста Остапа Вишни (настоящее имя и фамилия - Павел Губенко).



// Википедия

Остап Вишня – писатель уникальной популярности и рекордных тиражей. Украинского сатирика знали, любили и цитировали даже неграмотные. Литературное наследие Остапа Вишни – это, прежде всего, многие тысячи юморесок и фельетонов на все жизненные темы.



С Харьковом связан самый активный период творчества Остапа Вишни. Здесь он прожил двенадцать лет и поменял пять адресов.



Последний харьковский адрес Павла Губенко - дом Слова. В тридцать третьем году Вишню арестовали по обвинению в организации заговора против Постышева. Сатирик шутил даже на допросе.



Из ссылки на Соловках Вишня в Харьков не вернулся. Последние тринадцать лет он прожил в Киеве. Но Харьков навсегда остался его второй родиной и любимым городом. Рассказывают, переезжая Днепр, Вишня каждый раз говорил - "Какая большая Лопань!"

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Сегодня в Украине отмечаются День ракетных войск и артиллерии, а также День инженерных войск.



День ракетных войск и артиллерии, входящих в состав Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, установлен Указом Президента от 31 октября 1997 года. Ракетные войска и артиллерия состоят из соединений оперативно тактических и тактических ракет, соединений и частей гаубичной, пушечной, реактивной и противотанковой артиллерии, артиллерийской разведки, минометных подразделов и подразделов противотанковых управляемых ракет. Они предназначены для поражения живой силы, танков, артиллерии, противотанковых средств противника, авиации, объектов противовоздушной обороны и других важных объектов при ведении боя.



День инженерных войск Украины утвержден Указом Президента 27 октября 1999 года в знак выдающихся заслуг саперов, ветеранов и воинов-инженеров Украины. В общей структуре Вооруженных Сил Украины инженерные войска принадлежат к специальным войскам. Организационно части и подразделения инженерных войск ВС Украины входят в состав Сухопутных войск, Войск Противовоздушной обороны и Военно-морских Сил, а в составе военно-воздушных Сил есть инженерно-аэродромные части и подразделы. Именно инженерные войска первыми осваивают новейшие средства ведения боя.

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В первое воскресенье ноября в Украине отмечают День работника социальной сферы.



Праздник установлен Указом Президента Украины в 1999 году.



Социальная работа – это искусство налаживать связи между людьми. День работника социальной сферы – профессиональный праздник, который по праву принадлежит тем, кто обнаруживает милосердие, создает добро не только по служебной обязанности, но и по велению совести и зову души.



Сегодня в социальной сфере Украины работает примерно 150 тысяч человек. Они дарят людям надежду на лучшее, своевременно подают руку помощи тем, кто в этом нуждается. Для многих из них слова Ивана Франко: «Жизнь человека до тех пор имеет ценность, пока человек может помогать другим» – стали смыслом жизни.

3 ноября в церкви почитают память преподобного Иллариона Великого и Иллариона Псковоезерского.

Илларион Великий жил в III-IV вв. на территории Палестины, а Илларион Псковоезерский – неподалеку от Чудского озера в XV веке. Илларион Великий сначала обучался наукам в Александрии, а потом вернулся на родину и решил удалиться к отшельникам, проживавшим неподалеку от Газы.

Народные приметы на 3 ноября

На Иллариона снег выпал на замерзшую землю – уродится хлеб на следующий год.

Если выпал снег и плотно осел на ветках деревьев – значит, в ближайшее время снегопады не прекратятся.

Дым вверх идет – погода, по приметам, будет ясной и солнечной.

Теплый воздух 3 ноября – ожидай затяжной оттепели.

Алый закат, а затем еще и ясное звездное небо – по приметам, жди мороза и ясной погоды Нельзя собираться в дорогу 3 ноября – это сулит несчастье.

В этот день можно рассыпать зерно на перекрестке, чтобы задобрить души мертвых людей, которые прилетят в образе птиц и поклюют зерно.

Нельзя ничего поднимать с дороги – это принесет несчастье.

Нельзя испражняться на дороге – это принесет тяжелую болезнь.

Интересные и важные события в Украине и мире 3 ноября

В 1500 году родился Бенвенуто Челлини, флорентийский скульптор и ювелир («Персей»).



1507 – муж Лизы Черальдини, флорентийский торговец шелком Франческо дель Джокондо, заказал Леонардо да Винчи ее портрет. Теперь он известен под названием «Мона Лиза» или «Джоконда» (Полное название картины итал. Ritratto di Monna Lisa del Giocondo – Портрет госпожи Лизы Джокондо).



1749 – родился Даниэль Резерфорд, английский ученый, открывший азот.



1801 – родился Винченцо Беллини, итальянский оперный композитор («Норма», «Пуритане»).



1887 – родился Самуил Маршак, знаменитый поэт, драматург, переводчик, литературный критик.



1891 – на заседании Московского математического общества Н.Е. Жуковский сделал доклад «О парении птиц», в котором дал теоретическое обоснование фигурных полетов, и в частности «мертвой петли».



1900 – родился Адольф Дасслер, основатель известной фирмы спортивной одежды «Adidas».



1903 – голландский физиолог В. Эйнтховен объявил об изобретении электрокардиографа.



1907 – во Франции совершает полет первый в мире вертолет.



1918 – народное вече в Черновцах решило присоединить Северную Буковину к советской Украине.



1921 – родился Чарльз Бронсон, американский киноактер («Великолепная семерка», «Однажды на Западе», «Морской волк»).



1927 – в Нью-Йорке под рекой Гудзон открыт Голландский туннель – первый в мире подводный туннель для транспорта.



1931 – родилась Моника Витти (настоящее имя – Мария Луиза Чечарелли), итальянская актриса («Ночь», «Приключение», «Красная пустыня», «Затмение»).



1941 – в Киево-Печерской лавре был взорван Успенский собор. Существует несколько версий: собор был взорван фашистами; агентами НКВД; партизанами, намеревавшимися уничтожить посещавшего его президента Словакии Тисо.



1943 – началась Киевская наступательная операция советских войск.



1949 – родился Александр Градский, русский певец и композитор.



1957 – в СССР совершен запуск космического аппарата «Спутник-2» с собакой Лайкой на борту. Собака погибла через короткое время после старта от перегрева.



1959 – родился Дольф Лундгрен, шведский актер, режиссер, сценарист и продюсер («Разборки в маленьком Токио», «Универсальный солдат», «Джонни Мнемоник», «Чистильщик»).



1960 – родился Уильям Монахэн, оскароносный американский сценарист («Отступники», «Царство небесное», «Совокупность лжи»), продюсер и режиссер.



1969 – родился Роберт Майлз, DJ и композитор.



1995 – ученые Техасского университета впервые выделили ген грудного рака.



Именины отмечают: Аза, Александр, Алексей, Анатолий, Аркадий, Василий, Владимир, Денис, Дмитрий, Захар, Иван, Иларион, Константин, Максимилиан, Николай, Павел, Пелагея, Сергей, Федор, Яков.