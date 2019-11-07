Как появилась «визитка» Харькова – Госпром, или 7 ноября в истории

7 ноября 1928 года в Харькове был торжественно открыт Госпром – первый советский 13-этажный небоскреб, памятник архитектуры в стиле конструктивизма.
В Харькове, который был столицей УССР с 1919 по 1934 годы, отсутствовали сооружения, которые бы подчеркивали державный статус города. К том же возникла острая потребность в помещениях для размещения трестов и наркоматов, которые временно занимали жилые дома.
Первым зданием, построенным для этих функций, стал Дом Государственной промышленности (позднее – Госпром).
Проект Дома Государственной промышленности был выбран в результате конкурса. Первую премию получил проект «Незваный гость» ленинградских архитекторов С. С. Серафимова, С. М. Кравца и М. Д. Фельгера.
Здание возвели в рекордно короткие сроки: подготовительные работы начались летом 1925 года, и к 11-й годовщине Октябрьской революции, 7 ноября 1928 года, Госпром был сдан в эксплуатацию.
Строители преимущественно вручную выкопали в земле котлован под здание объемом 20 000 м3 и вывезли землю на лошадиной тяге на плоских телегах - «грабарках». Госпром начинал строиться при помощи человеческой и лошадиной энергии с применением примитивных инструментов и механизмов – лопат, носилок, тачек и т. д. К окончанию строительства работы были механизированы на 80 %. До пяти тысяч рабочих в день (зимой 500–600 человек), половина из которых жила в деревянных бараках, трудились в три смены и завершили строительство менее чем за два с половиной рабочих сезона.
К слову, при рытье котлована 6-го подъезда были найдены кости мамонта. Религиозных строителей-крестьян это шокировало, увидев в земле кости, рабочие отказались копать, подумав, что они откопали «дьявольские рога». Сегодня кости мамонта находятся в музее естественной истории на ул. Тринклера.
Поэт Владимир Маяковский написал по этому поводу стихотворение:
«Где вороны бились, над падалью каркав,
в полотна железных дорог забинтованный,
столицей гудит украинский Харьков,
живой, трудовой и железобетонный».
После постройки, с 1928 по 1934 год, в здании размещался Совет Народных Комиссаров Украины.
Во время немецкой оккупации 1941–1943 на первом этаже была устроена конюшня, на других этажах в начале оккупации жили обезьяны, сбежавшие из расположенного рядом со зданием зоопарка. До 23-го августа 1943 в Госпроме дожили три макаки-резуса, которым на 65-ю годовщину освобождения города, в августе 2008, был открыт памятник на территории зоопарка.
Перед отступлением в августе 1943, во время так называемой «очистки» Харькова, немцы заминировали Госпром, как и многие другие здания города, но взрыв был предотвращен неизвестным патриотом, который при этом погиб. Тогда здание подожгли, но железобетонному остову Госпрома это не нанесло вреда.
Здание восстановлено после войны в 1944–1947 годах.
В 1955 г. на крыше установлена одна из первых в СССР телевизионных вышек высотой 45 м.
В 2000 году Госпром стал одним из двенадцати официальных символов Харькова.
В 2004 году по результатам конференции «Конструктивізм в Україні» Госпром был внесен в предварительный список памятников ЮНЕСКО. Это означает, что Украина в течение определённого срока должна подготовить памятник к рассмотрению в Комитете всемирного наследия.
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1940 – В Канаде создан Комитет украинский Канады – Кук.
1951 – В Киеве начал работу первый в Украинской ССР телевизионный центр.
1963 – в Голливуде прошла премьера кинокомедии «Этот безумный, безумный, безумный, безумный мир».
1967 – Генеральная Ассамблея ООН приняла Декларацию о ликвидации дискриминации женщин.
1978 – родился Сергей Бабкин, музыкант, актер, автор и исполнитель собственных песен.
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2009 – британский боксер-супертяжеловес Дэвид Хэй победил Николая Валуева и отобрал у него титул чемпиона мира по версии WBA.
Именины отмечают: Анастасия, Афанасий, Валерий, Мартьян, Матрона.
Сегодня многое может получаться легче обычного, как бы само собой. Воспользуйтесь этим шансом, чтобы потом не жалеть об упущенных возможностях.
Cолнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Ночью и утром туман, без существенных осадков. Днем небольшой дождь, который к вечеру может усилиться.
Сегодня отмечается день иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость». В прежние времена с этого дня девицы собирались прясть и загадывали на суженого.
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давл.:
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