07.11.2019 06:49

Как появилась «визитка» Харькова – Госпром, или 7 ноября в истории

7 ноября 1928 года в Харькове был торжественно открыт Госпром – первый советский 13-этажный небоскреб, памятник архитектуры в стиле конструктивизма.



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В Харькове, который был столицей УССР с 1919 по 1934 годы, отсутствовали сооружения, которые бы подчеркивали державный статус города. К том же возникла острая потребность в помещениях для размещения трестов и наркоматов, которые временно занимали жилые дома.

Первым зданием, построенным для этих функций, стал Дом Государственной промышленности (позднее – Госпром).



Проект Дома Государственной промышленности был выбран в результате конкурса. Первую премию получил проект «Незваный гость» ленинградских архитекторов С. С. Серафимова, С. М. Кравца и М. Д. Фельгера.



Здание возвели в рекордно короткие сроки: подготовительные работы начались летом 1925 года, и к 11-й годовщине Октябрьской революции, 7 ноября 1928 года, Госпром был сдан в эксплуатацию.



Строители преимущественно вручную выкопали в земле котлован под здание объемом 20 000 м3 и вывезли землю на лошадиной тяге на плоских телегах - «грабарках». Госпром начинал строиться при помощи человеческой и лошадиной энергии с применением примитивных инструментов и механизмов – лопат, носилок, тачек и т. д. К окончанию строительства работы были механизированы на 80 %. До пяти тысяч рабочих в день (зимой 500–600 человек), половина из которых жила в деревянных бараках, трудились в три смены и завершили строительство менее чем за два с половиной рабочих сезона.



К слову, при рытье котлована 6-го подъезда были найдены кости мамонта. Религиозных строителей-крестьян это шокировало, увидев в земле кости, рабочие отказались копать, подумав, что они откопали «дьявольские рога». Сегодня кости мамонта находятся в музее естественной истории на ул. Тринклера.



Поэт Владимир Маяковский написал по этому поводу стихотворение:

«Где вороны бились, над падалью каркав,

в полотна железных дорог забинтованный,

столицей гудит украинский Харьков,

живой, трудовой и железобетонный».



После постройки, с 1928 по 1934 год, в здании размещался Совет Народных Комиссаров Украины.



Во время немецкой оккупации 1941–1943 на первом этаже была устроена конюшня, на других этажах в начале оккупации жили обезьяны, сбежавшие из расположенного рядом со зданием зоопарка. До 23-го августа 1943 в Госпроме дожили три макаки-резуса, которым на 65-ю годовщину освобождения города, в августе 2008, был открыт памятник на территории зоопарка.



Перед отступлением в августе 1943, во время так называемой «очистки» Харькова, немцы заминировали Госпром, как и многие другие здания города, но взрыв был предотвращен неизвестным патриотом, который при этом погиб. Тогда здание подожгли, но железобетонному остову Госпрома это не нанесло вреда.



Здание восстановлено после войны в 1944–1947 годах.



В 1955 г. на крыше установлена одна из первых в СССР телевизионных вышек высотой 45 м.



В 2000 году Госпром стал одним из двенадцати официальных символов Харькова.



В 2004 году по результатам конференции «Конструктивізм в Україні» Госпром был внесен в предварительный список памятников ЮНЕСКО. Это означает, что Украина в течение определённого срока должна подготовить памятник к рассмотрению в Комитете всемирного наследия.



Также в этот день...



В 1552 году Магеллан завершает с 18 оставшимися в живых спутниками завершают первое кругосветное плаванье.



1783 – в Севилье публично сожжена последняя жертва испанской инквизиции, а в Англии в этот же день в последний раз в присутствии зевак был повешен заслуживший такое наказание преступник.



1867 – родилась Мария Склодовская-Кюри, французский физик и химик, лауреат Нобелевской премии по физике (1903) и Нобелевской премии по химии (1911).



1891 – американец Уиткомб Лео Джадсон запатентовал первый известный прототип застёжки-молнии.



1901 – родилась Рина Зеленая, актриса театра и кино, народная артистка РСФСР (1970), заслуженная миссис Хадсон Британии, заслуженная Тортилла всея Вселенной.



1902 – появился первый вытрезвитель. Учреждение под названием «Приют для опьяневших» было открыто в Туле по инициативе местного врача. В вытрезвителе находились два отделения: для алкоголиков и для детей пьющих родителей. В штате был кучер, который ездил по городу и подбирал пьяных.



1903 – родился Георгий Милляр, актер театр и кино, всесоюзная Баба Яга.



1908 – Резерфорд объявил о произведенном им расщеплении атома.



1913 – родился Альбер Камю, французский писатель и философ, представитель экзистенциализма. Лауреат Нобелевской премии по литературе 1957 года.



1917 – большевики штурмом захватили Зимний дворец в Петрограде и объявили о прекращении полномочий Временного правительства. Так случилась Октябрьская революция.



1917 – Украинская Центральная Рада выступила с III Универсалом, провозгласившим образование Украинской народной Республики (УНР).



1940 – В Канаде создан Комитет украинский Канады – Кук.



1951 – В Киеве начал работу первый в Украинской ССР телевизионный центр.



1963 – в Голливуде прошла премьера кинокомедии «Этот безумный, безумный, безумный, безумный мир».

1967 – Генеральная Ассамблея ООН приняла Декларацию о ликвидации дискриминации женщин.



1978 – родился Сергей Бабкин, музыкант, актер, автор и исполнитель собственных песен.

1990 – Львовский областной совет народных депутатов объявила 7-8 ноября рабочими днями.



2009 – британский боксер-супертяжеловес Дэвид Хэй победил Николая Валуева и отобрал у него титул чемпиона мира по версии WBA.



Именины отмечают: Анастасия, Афанасий, Валерий, Мартьян, Матрона.