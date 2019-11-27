27.11.2019 06:11

Филипповка: зачем девушки накануне поста прятали кусок говядины под подушку

27 ноября – Филиппов день. После него начинался Рождественский (Филипповский) пост длиною в 40 дней, поэтому народ наедался накануне.



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Традиционно этот день праздновался на «широкую ногу». Закончился сбор урожая и закрома ломились от зерна, с полей был собран урожай картошки, капусты и других овощей, забита часть скота. Все это ставили на стол.



В этот день заканчивались свадьбы и прочие шумные праздники. Все время полагалось посвящать работе и благочестивым занятиям. Однако вечером Филиппова дня можно было заняться гаданием. Для этой цели девушки тайно оставляли кусок говядины с вечерней трапезы, затем прятали его ночью под подушку, три раза проговаривали заветные слова и ложились спать. После этого во сне можно было увидеть будущего жениха.



С Филипповки начинались «бабьи засидки»: женщины собирались в одной избе, пряли лен и шерсть, а при этом пели тихие песни или беседовали. Сохранилось немало поговорок и пословиц, подчеркивающих важность рукоделия: «У нерадивой пряхи и на себя нет рубахи»; «Не напрядешь зимой – нечего будет ткать летом»; «Соха кормит, веретено одевает».



В некоторых районах в этот день проводили обряд изгнания тараканов. Для этого нужно было всей семьей вытянуть из избы за нитку таракана, привязанного за ногу.



Также в этот день...



В 1095 году Папа Римский Урбан II на соборе в Клермоне провозгласил Первый крестовый поход. С тех пор ни один Гроб (пусть этот был и Господень) в истории не добывался такой оравой и такими силами.



1701 – в шведском городе Упсала родился Андерс Цельсий – астроном, геолог и метеоролог, который не хуже славян знал, что такое градус. Самое известно достижение Цельсия – это шкала термометра, которая была поделена на 100 градусов. Интересно, что первоначально Цельсий задал в ней температуру кипения воды при 0°, а таяния при 100°. И лишь потом другой швед – биолог Линней «перевернул» ее и сделал такой, какой мы знаем.



1895 – Альфред Нобель написал в Париже завещание, которое поместил в банк в Стокгольме. Когда спустя год он скончался, оказалось, что изобретатель динамита на заработанные на нем средства учредил премии за достижения в области физики, химии, медицины, физиологии, литературы и за миротворческую деятельность, направленные на благо человечества.



1801 – родился Александр Варламов, русский композитор, автор известных романсов. Такие из них, как «Красный сарафан», «Вдоль по улице метелица метет» стали народными песнями.



1895 – в Харькове появилась первая поликлиника: «при Харьковском Военном госпитале по ходатайству профессоров университета М.М. Ломиковского и Л.В. Орлова открыт прием приходящих посторонних больных».



1895 – скончался Александр Дюма (сын), французский драматург, автор «Дамы с камелиями».



1939 – родилась Галина Польских, актриса театра и кино («Дикая собака динго», «Я шагаю по Москве», «Суета сует», «По семейным обстоятельствам»).



1939 – английская компания «Бритиш импириал кемикэл индастрис» начала промышленное производство полиэтилена.



1942 – родился Джимми Хендрикс, американский рок-музыкант.



1940 – родился Брюс Ли, мастер восточных единоборств и звезда каратэшных боевиков.



1951 – родилась Кэтрин Бигелоу, американский режиссер, чей «Повелитель бури» вырвал Оскара у «Аватара». Которого, кстати, снял бывший супруг Кэтрин – Джеймс Кэмерон.



1953 – родился Борис Гребенщиков, поэт, музыкант, лидер группы «Аквариум». Гуру, в общем, куда уж тут денешься...



1953 – умер Юджин О’Нил, американский драматург, лауреат Нобелевской премии 1936 года («За горизонтом», «Душа поэта», «Разносчик льда грядет»).



1963 – родился Владимир Машков, актер театра и кино («Ликвидация», «Охота на пиранью», «Американская дочь»), режиссер («Папа», «Сирота казанская»).



1971 – советская космическая станция «Марс-2» достигла «красной» планеты. Но, как всегда, не без лажи: спускаемый аппарат не смог совершить мягкую посадку и разбился о поверхность планеты.



Именины отмечают: Александр, Алексей, Анна, Аристарх, Валериан, Василий, Виктор, Гавриил, Георгий, Григорий, Дмитрий, Иосиф, Константин, Михаил, Николай, Петр, Порфирий, Сергей, Федор, Филипп.