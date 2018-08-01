01.08.2018 10:50

Воспитанница харьковского тенниса - в четвертьфинале ирландского турнира

Лиза Пономарь из Германии успешно стартовала на состязаниях в Дублине



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Харьковская теннисистка Лиза Пономарь, ныне выступаюшая за Германию, удачно начала выступления на турнире в Дублине.

На соревнованиях с призовым фондов в 15 000 долларов спортсменка прошла первый раунд в парном разряде.

В тандеме с британской Эмили Апплтон Лиза в непростом поединке одолела ирландско-японский дуэт Джули Бирн-Юрико Лили Миязаки 3:6, 6:3, 10:5.

За выход в четверку сильнейших Пономарь и Апплтон встретятся с ирландской парой Шауна Кейси-Эльмир Махер.