01.08.2018  10:50   

Воспитанница харьковского тенниса - в четвертьфинале ирландского турнира

Лиза Пономарь из Германии успешно стартовала на состязаниях в Дублине


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Харьковская теннисистка Лиза Пономарь, ныне выступаюшая за Германию, удачно начала выступления на турнире в Дублине.

На соревнованиях с призовым фондов в 15 000 долларов спортсменка прошла первый раунд в парном разряде.

В тандеме с британской Эмили Апплтон Лиза в непростом поединке одолела ирландско-японский дуэт Джули Бирн-Юрико Лили Миязаки 3:6, 6:3, 10:5.

За выход в четверку сильнейших Пономарь и Апплтон встретятся с ирландской парой Шауна Кейси-Эльмир Махер.       

Тэги:  теннис, харьков, спорт, турнир, четвертьфинал, ирландия, дублин
 
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