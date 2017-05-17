Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 17 мая

Обменники еще раз увеличили маржу между покупкой и продажей валюты.
В харьковских пунктах обмена валют доллар США на покупке стоит 25,50 (-0,50) грн/долл., в продаже – 26,50 (0) грн/долл.
Евро покупают по 28,00 (-0,40) грн/евро, продают по 29,20–29.30 (+0,35) грн/евро.
Российский рубль: покупка – 0,435 (-0,015) грн/руб., продажа – 0,465 (0) грн/руб.
Национальный банк Украины на 17 мая установил официальные курсы валют на следующем уровне:
100 долларов США – 2643,3401 (-3,8546) грн;
100 евро – 2923,2698 (+18,7678) грн;
10 российских рублей – 4,6984 (+0,0152) грн.
Старайтесь реже попадаться на глаза начальству или тем членам вашей семьи, кто не прочь запрячь вас в работу.
Температура понизится до ощущения «прохладно», местами пройдут небольшие дожди.
27 марта 2006 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 17 мая Всемирным днем электросвязи и информационного общества.
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