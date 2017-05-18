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18.05.2017  11:29   

Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 18 мая

Сдавать валюту сегодня выгоднее: обменники увеличили «закупочный» курс доллара на 40 копеек, евро – на 70 копеек.


// Городской Дозор

В харьковских пунктах обмена валют доллар США на покупке стоит 26,00 (+0,40) грн/долл., в продаже – 26,45 (-0,05) грн/долл.

Евро покупают по 28,70 (+0,70) грн/евро, продают по 29.30 (0) грн/евро.

Российский рубль: покупка – 0,445 (+0,01) грн/руб., продажа – 0,465 (0) грн/руб.

Национальный банк Украины на 18 мая установил официальные курсы валют на следующем уровне:

100 долларов США – 2641,7446 (-1,5955) грн;

100 евро – 2936,8275 (+13,5577) грн;

10 российских рублей – 4,6560 (-0,0424) грн.

Тэги:  курсы валют, доллар, евро, гривна, нбу
 
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