18.05.2017 11:29

Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 18 мая

Сдавать валюту сегодня выгоднее: обменники увеличили «закупочный» курс доллара на 40 копеек, евро – на 70 копеек.



// Городской Дозор

В харьковских пунктах обмена валют доллар США на покупке стоит 26,00 (+0,40) грн/долл., в продаже – 26,45 (-0,05) грн/долл.



Евро покупают по 28,70 (+0,70) грн/евро, продают по 29.30 (0) грн/евро.



Российский рубль: покупка – 0,445 (+0,01) грн/руб., продажа – 0,465 (0) грн/руб.



Национальный банк Украины на 18 мая установил официальные курсы валют на следующем уровне:



100 долларов США – 2641,7446 (-1,5955) грн;



100 евро – 2936,8275 (+13,5577) грн;



10 российских рублей – 4,6560 (-0,0424) грн.