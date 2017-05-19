Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 19 мая

Нацбанк укрепил официальный курс гривны к доллару, наличный доллар в продаже подешевел на пять копеек.
В харьковских пунктах обмена валют доллар США на покупке стоит 26,00 (0) грн/долл., в продаже – 26,40 (-0,05) грн/долл.
Евро покупают по 28,50 (-0,20) грн/евро, продают по 29.30 (0) грн/евро.
Российский рубль: покупка – 0,435 (-0,01) грн/руб., продажа – 0,460 (-0,005) грн/руб.
Национальный банк Украины на 19 мая установил официальные курсы валют на следующем уровне:
100 долларов США – 2639,3442 (-2,4004) грн;
100 евро – 2937,3262 (+0,4987) грн;
10 российских рублей – 4,5927 (-0,0633) грн.
Эмоции часто будут преобладать над логикой. Большая часть дня будет растрачена на пустяки, но в целом день все равно обещает быть продуктивным и прибыльным.
В городе ожидается прохладная дождливая погода.
19 мая (6 мая по старому стилю) православная церковь отмечает память Иова – христианского святого, который считается величайшим праведником, образцом веры и терпения.
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