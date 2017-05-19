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19.05.2017  11:13   

Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 19 мая

Нацбанк укрепил официальный курс гривны к доллару, наличный доллар в продаже подешевел на пять копеек.


// Нацполиция

В харьковских пунктах обмена валют доллар США на покупке стоит 26,00 (0) грн/долл., в продаже – 26,40 (-0,05) грн/долл.

Евро покупают по 28,50 (-0,20) грн/евро, продают по 29.30 (0) грн/евро.

Российский рубль: покупка – 0,435 (-0,01) грн/руб., продажа – 0,460 (-0,005) грн/руб.

Национальный банк Украины на 19 мая установил официальные курсы валют на следующем уровне:

100 долларов США – 2639,3442 (-2,4004) грн;

100 евро – 2937,3262 (+0,4987) грн;

10 российских рублей – 4,5927 (-0,0633) грн.

Тэги:  дтп, харьков
 
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