19.05.2017 11:13

Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 19 мая

Нацбанк укрепил официальный курс гривны к доллару, наличный доллар в продаже подешевел на пять копеек.



// Нацполиция

В харьковских пунктах обмена валют доллар США на покупке стоит 26,00 (0) грн/долл., в продаже – 26,40 (-0,05) грн/долл.



Евро покупают по 28,50 (-0,20) грн/евро, продают по 29.30 (0) грн/евро.



Российский рубль: покупка – 0,435 (-0,01) грн/руб., продажа – 0,460 (-0,005) грн/руб.



Национальный банк Украины на 19 мая установил официальные курсы валют на следующем уровне:



100 долларов США – 2639,3442 (-2,4004) грн;



100 евро – 2937,3262 (+0,4987) грн;



10 российских рублей – 4,5927 (-0,0633) грн.