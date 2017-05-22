Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 22 мая

Нацбанк укрепил официальный курс гривны к доллару, наличный доллар в продаже подешевел на пять копеек.
В харьковских пунктах обмена валют доллар США на покупке стоит 25,80 (-0,20) грн/долл., в продаже – 26,35 (-0,05) грн/долл.
Евро покупают по 28,50 (0) грн/евро, продают по 29.40 (+0,10) грн/евро.
Российский рубль: покупка – 0,440 (+0,005) грн/руб., продажа – 0,465 (+0,005) грн/руб.
Национальный банк Украины на 22 мая установил официальные курсы валют на следующем уровне:
100 долларов США – 2636,9659 (-2,3783) грн;
100 евро – 2947,8642 (+10,5380) грн;
10 российских рублей – 4,6133 (+0,0206) грн.
Пора осуществить то, что вы уже давно запланировали, но на что не решались. День идеален для переговоров, обсуждений и презентации новых проектов.
В Харькове утро и день будут облачными и только вечер порадует нас ясным небом. Утром продолжится ночной мелкий дождь, но ближе к полудню он должен закончиться.
Этот День был провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН в 1995 году.
влажн.:
давл.:
ветер: