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22.05.2017  11:56   

Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 22 мая

Нацбанк укрепил официальный курс гривны к доллару, наличный доллар в продаже подешевел на пять копеек.


// Городской Дозор

В харьковских пунктах обмена валют доллар США на покупке стоит 25,80 (-0,20) грн/долл., в продаже – 26,35 (-0,05) грн/долл.

Евро покупают по 28,50 (0) грн/евро, продают по 29.40 (+0,10) грн/евро.

Российский рубль: покупка – 0,440 (+0,005) грн/руб., продажа – 0,465 (+0,005) грн/руб.

Национальный банк Украины на 22 мая установил официальные курсы валют на следующем уровне:

100 долларов США – 2636,9659 (-2,3783) грн;

100 евро – 2947,8642 (+10,5380) грн;

10 российских рублей – 4,6133 (+0,0206) грн.

Тэги:  курсы валют, доллар, евро, гривна, нбу
 
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