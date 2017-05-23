На межбанке подешевел доллар

Курс евро снизился на 11 копеек.
К закрытию торгов на межбанковском валютном рынке курс доллара в продаже понизился на 4 копейки, в покупке – на 5 копеек. Курс евро в продаже понизился на 11 копеек.
По данным компании «Укрдилинг», сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,2800-26,3000 грн/долл., торги по евро – 29,5019-29,5243 грн/евро, по российскому рублю – 0,4666-0,4674грн/рубль.
Нас ожидает продуктивный день. Единственное «но»: и вы сами, и окружающие сегодня будут настроены скорее подчинять, чем подчиняться.
В Харькове с самого утра погода будет ясной, но к вечеру небо покроется облаками. Без осадков.
Сегодня отмечается День животного, которого многие народы мира почитали как носителя мироздания.
влажн.:
давл.:
ветер: