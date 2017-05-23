 
Главная Курсы валют На межбанке подешевел доллар
23.05.2017  17:19   

На межбанке подешевел доллар

Курс евро снизился на 11 копеек.


// Facebook

К закрытию торгов на межбанковском валютном рынке курс доллара в продаже понизился на 4 копейки, в покупке – на 5 копеек. Курс евро в продаже понизился на 11 копеек.

По данным компании «Укрдилинг», сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,2800-26,3000 грн/долл., торги по евро – 29,5019-29,5243 грн/евро, по российскому рублю – 0,4666-0,4674грн/рубль.

Источник:   РБК-Украина
 Тэги:  курсы валют, доллар, евро, гривна, нбу
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
22.05 Курсы валют Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 22 мая 19.05 Курсы валют Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 19 мая 18.05 Курсы валют Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 18 мая
 
 

Видео

Дорожники асфальтируют Нетеченскую набережную
 
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 