23.05.2017 17:19

На межбанке подешевел доллар

Курс евро снизился на 11 копеек.



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К закрытию торгов на межбанковском валютном рынке курс доллара в продаже понизился на 4 копейки, в покупке – на 5 копеек. Курс евро в продаже понизился на 11 копеек.



По данным компании «Укрдилинг», сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,2800-26,3000 грн/долл., торги по евро – 29,5019-29,5243 грн/евро, по российскому рублю – 0,4666-0,4674грн/рубль.