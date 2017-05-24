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24.05.2017  11:28   

Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 24 мая

Нацбанк укрепил официальный курс гривны к доллару и евро.


// Городской Дозор

В харьковских пунктах обмена валют доллар США на покупке стоит 25,75 грн/долл., в продаже – 26,30 грн/долл.

Евро покупают по 28,50 грн/евро, продают по 29.50 грн/евро.

Российский рубль: покупка – 0,44 грн/руб., продажа – 0,465 грн/руб.

Национальный банк Украины на 24 мая установил официальные курсы валют на следующем уровне:

100 долларов США – 2630,4507 (-3,7410) грн;

100 евро – 2950,0505 (-11,5712) грн;

10 российских рублей – 4,6511 (-0,0113) грн.

Тэги:  курсы валют, доллар, евро, гривна, нбу
 
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