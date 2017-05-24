24.05.2017 11:28

Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 24 мая

Нацбанк укрепил официальный курс гривны к доллару и евро.



// Городской Дозор

В харьковских пунктах обмена валют доллар США на покупке стоит 25,75 грн/долл., в продаже – 26,30 грн/долл.



Евро покупают по 28,50 грн/евро, продают по 29.50 грн/евро.



Российский рубль: покупка – 0,44 грн/руб., продажа – 0,465 грн/руб.



Национальный банк Украины на 24 мая установил официальные курсы валют на следующем уровне:



100 долларов США – 2630,4507 (-3,7410) грн;



100 евро – 2950,0505 (-11,5712) грн;



10 российских рублей – 4,6511 (-0,0113) грн.