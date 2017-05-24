Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 24 мая

Нацбанк укрепил официальный курс гривны к доллару и евро.
В харьковских пунктах обмена валют доллар США на покупке стоит 25,75 грн/долл., в продаже – 26,30 грн/долл.
Евро покупают по 28,50 грн/евро, продают по 29.50 грн/евро.
Российский рубль: покупка – 0,44 грн/руб., продажа – 0,465 грн/руб.
Национальный банк Украины на 24 мая установил официальные курсы валют на следующем уровне:
100 долларов США – 2630,4507 (-3,7410) грн;
100 евро – 2950,0505 (-11,5712) грн;
10 российских рублей – 4,6511 (-0,0113) грн.
На работе мысли будут особенно ясными, а мозг – продуктивным. В свободное время подойдут любые виды интеллектуального отдыха.
Сегодня в Харькове будет облачно. Осадков не ожидается.
Праздник отмечается ежегодно 24 мая в память святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия.
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