 
Главная Курсы валют Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 26 мая
26.05.2017  11:38   

Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 26 мая

Наличный доллар в продаже подешевел на пять копеек, официальная гривна уступила американской валюте.


// Городской Дозор

В харьковских пунктах обмена валют доллар США на покупке стоит 25,70 (-0,05) грн/долл., в продаже – 26,25 (-0,05) грн/долл.

Евро покупают по 28,50 (0) грн/евро, продают по 29.50 (0) грн/евро.

Российский рубль: покупка – 0,44 (0) грн/руб., продажа – 0,465 (0) грн/руб.

Национальный банк Украины на 26 мая установил официальные курсы валют на следующем уровне:

100 долларов США – 2627,6670 (+1,0552) грн;

100 евро – 2946,6658 (+6,6992) грн;

10 российских рублей – 4,6864 (+0,0189) грн.

Тэги:  курсы валют, доллар, евро, гривна, нбу
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
25.05 Экономика и промышленность Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 25 мая 24.05 Курсы валют Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 24 мая 23.05 Курсы валют На межбанке подешевел доллар
 
 

Видео

Юлия Светличная: ремонт дорог в приоритете
 
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 