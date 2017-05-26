26.05.2017 11:38

Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 26 мая

Наличный доллар в продаже подешевел на пять копеек, официальная гривна уступила американской валюте.



// Городской Дозор

В харьковских пунктах обмена валют доллар США на покупке стоит 25,70 (-0,05) грн/долл., в продаже – 26,25 (-0,05) грн/долл.



Евро покупают по 28,50 (0) грн/евро, продают по 29.50 (0) грн/евро.



Российский рубль: покупка – 0,44 (0) грн/руб., продажа – 0,465 (0) грн/руб.



Национальный банк Украины на 26 мая установил официальные курсы валют на следующем уровне:



100 долларов США – 2627,6670 (+1,0552) грн;



100 евро – 2946,6658 (+6,6992) грн;



10 российских рублей – 4,6864 (+0,0189) грн.