Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 26 мая

Наличный доллар в продаже подешевел на пять копеек, официальная гривна уступила американской валюте.
В харьковских пунктах обмена валют доллар США на покупке стоит 25,70 (-0,05) грн/долл., в продаже – 26,25 (-0,05) грн/долл.
Евро покупают по 28,50 (0) грн/евро, продают по 29.50 (0) грн/евро.
Российский рубль: покупка – 0,44 (0) грн/руб., продажа – 0,465 (0) грн/руб.
Национальный банк Украины на 26 мая установил официальные курсы валют на следующем уровне:
100 долларов США – 2627,6670 (+1,0552) грн;
100 евро – 2946,6658 (+6,6992) грн;
10 российских рублей – 4,6864 (+0,0189) грн.
День мало подходит для чего-либо важного и ответственного. Зато идеален для общения и приятных знакомств.
Пятница будет преимущественно солнечной, осадков синоптики также не прогнозируют.
В народном календаре 26 мая носит название Лукерьи-Комарницы.
влажн.:
давл.:
ветер: