Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 29 мая

Нацбанк ослабил курс официальной гривны, наличные курсы валют не изменились.
В харьковских пунктах обмена валют доллар США на покупке стоит 25,70 (0) грн/долл., в продаже – 26,25 (0) грн/долл.
Евро покупают по 28,50 (0) грн/евро, продают по 29.50 (0) грн/евро.
Российский рубль: покупка – 0,44 (0) грн/руб., продажа – 0,465 (0) грн/руб.
Национальный банк Украины на 29 мая установил официальные курсы валют на следующем уровне:
100 долларов США – 2634,5368 (+6,8698) грн;
100 евро – 2949,6274 (+2,9616) грн;
10 российских рублей – 4,6419 (-0,0445) грн.
Сегодня – день расслабления и истинных ценностей. Используйте его для того, чтобы укрепить отношения со своей второй половинкой и не забудьте уделить время детям.
Весь день небо в Харькове будет ясным, но вечером, возможно, погода сменится на облачную. Без осадков.
В 2002 году Генеральная Ассамблея ООН объявила 29 мая Международным днем миротворцев.
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давл.:
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