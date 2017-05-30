Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 30 мая

Нацбанк ослабил курс официальной гривны, наличные курсы валют не изменились.
В харьковских пунктах обмена валют доллар США на покупке стоит 25,70 (0) грн/долл., в продаже – 26,25 (0) грн/долл.
Евро покупают по 28,50 (0) грн/евро, продают по 29.50 (0) грн/евро.
Российский рубль: покупка – 0,44 (0) грн/руб., продажа – 0,465 (0) грн/руб.
Национальный банк Украины на 30 мая установил официальные курсы валют на следующем уровне:
100 долларов США – 2638,7789 (+4,2421) грн;
100 евро – 2952,2658 (+2,6384) грн;
10 российских рублей – 4,6531 (+0,0112) грн.
Лучше всего посвятить день домашним делам, а также реализации любых творческих задумок. Застолий или случайных знакомств лучше избегать – сегодня трудно сказать «нет».
Утром тучи займут свое место под солнцем и не оставят его до самого вечера. Днем может пойти дождь c грозой, но ближе к вечеру он должен затихнуть.
В народном календаре 30 мая – день Евдокии Свистуньи.
влажн.:
давл.:
ветер: