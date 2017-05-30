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30.05.2017  11:18   

Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 30 мая

Нацбанк ослабил курс официальной гривны, наличные курсы валют не изменились.


// Городской Дозор

В харьковских пунктах обмена валют доллар США на покупке стоит 25,70 (0) грн/долл., в продаже – 26,25 (0) грн/долл.

Евро покупают по 28,50 (0) грн/евро, продают по 29.50 (0) грн/евро.

Российский рубль: покупка – 0,44 (0) грн/руб., продажа – 0,465 (0) грн/руб.

Национальный банк Украины на 30 мая установил официальные курсы валют на следующем уровне:

100 долларов США – 2638,7789 (+4,2421) грн;

100 евро – 2952,2658 (+2,6384) грн;

10 российских рублей – 4,6531 (+0,0112) грн.

Тэги:  курсы валют, доллар, евро, гривна, нбу
 
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