Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 31 мая

Нацбанк усилил курс официальной гривны, наличные курсы валют не изменились.
В харьковских пунктах обмена валют доллар США на покупке стоит 25,70 (0) грн/долл., в продаже – 26,25 (0) грн/долл.
Евро покупают по 28,50 (0) грн/евро, продают по 29.50 (0) грн/евро.
Российский рубль: покупка – 0,44 (0) грн/руб., продажа – 0,465 (0) грн/руб.
Национальный банк Украины на 31 мая установил официальные курсы валют на следующем уровне:
100 долларов США – 2635,2778 (-3,5011) грн;
100 евро – 2944,3959 (-7,8699) грн;
10 российских рублей – 4,6628 (+0,0097) грн.
Звезды обещают усилить дух свободомыслия, что позволит вам мыслить нестандартно. Воспользуйтесь этим, чтобы шутя решить те задачи, за которые вы даже боялись взяться!
Последний день весны будет переменчивым: набегут тучки и на смену ясной погоде придет небольшой дождь.
В последний день весны светлая половина прекрасной половины человечества отмечает свой «профессиональный» праздник.
влажн.:
давл.:
ветер: