 
Главная Курсы валют Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 31 мая
31.05.2017  11:42   

Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 31 мая

Нацбанк усилил курс официальной гривны, наличные курсы валют не изменились.


// Facebook

В харьковских пунктах обмена валют доллар США на покупке стоит 25,70 (0) грн/долл., в продаже – 26,25 (0) грн/долл.

Евро покупают по 28,50 (0) грн/евро, продают по 29.50 (0) грн/евро.

Российский рубль: покупка – 0,44 (0) грн/руб., продажа – 0,465 (0) грн/руб.

Национальный банк Украины на 31 мая установил официальные курсы валют на следующем уровне:

100 долларов США – 2635,2778 (-3,5011) грн;

100 евро – 2944,3959 (-7,8699) грн;

10 российских рублей – 4,6628 (+0,0097) грн.

Тэги:  курсы валют, доллар, евро, гривна, нбу
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
30.05 Курсы валют Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 30 мая 29.05 Курсы валют Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 29 мая 26.05 Курсы валют Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 26 мая
 
 

Видео

Швейцарские инвесторы заинтересованы в участии в харьковских инвестпроекта
 
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 