Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 1 июня

Нацбанк укрепил курс официальной гривны, наличные курсы валют не изменились.
В харьковских пунктах обмена валют доллар США на покупке стоит 25,70 (0) грн/долл., в продаже – 26,25 (0) грн/долл.
Евро покупают по 28,50 (0) грн/евро, продают по 29.50 (0) грн/евро.
Российский рубль: покупка – 0,44 (0) грн/руб., продажа – 0,465 (0) грн/руб.
Национальный банк Украины на 1 июня установил официальные курсы валют на следующем уровне:
100 долларов США – 2631,0335 (-4,2443) грн;
100 евро – 2952,2827 (-7,8868) грн;
10 российских рублей – 4,6413 (-0,0215) грн.
Хорошее время, чтобы заняться рутинной работой, разобрать рабочий стол или сделать все те дела, которые откладывали на потом.
В Харькове пасмурной и местами дождливой ночи на смену придет ясное утро и погожий день, облака появятся лишь к вечеру. Без осадков.
В первый день лета во многих странах отмечается праздник, посвященный детям.
влажн.:
давл.:
ветер: