 
Главная Курсы валют Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 2 июня
02.06.2017  11:55   

Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 2 июня

Нацбанк укрепил курс официальной гривны, наличный доллар в продаже подорожал на пять копеек.


// Городской Дозор

В харьковских пунктах обмена валют доллар США на покупке стоит 25,70 (0) грн/долл., в продаже – 26,30 (+0,05) грн/долл.

Евро покупают по 28,50 (0) грн/евро, продают по 29.50 (0) грн/евро.

Российский рубль: покупка – 0,44 (0) грн/руб., продажа – 0,465 (0) грн/руб.

Национальный банк Украины на 2 июня установил официальные курсы валют на следующем уровне:

100 долларов США – 2627,0953 (-3,9382) грн;

100 евро – 2947,3382 (-4,9445) грн;

10 российских рублей – 4,6467 (+0,0054) грн.

Тэги:  курсы валют, доллар, евро, гривна, нбу
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
01.06 Курсы валют Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 1 июня 31.05 Курсы валют Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 31 мая 30.05 Курсы валют Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 30 мая
 
 

Видео

В Харьков съехались судьи со всей Украины и из стран Европы
 
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 