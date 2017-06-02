Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 2 июня

Нацбанк укрепил курс официальной гривны, наличный доллар в продаже подорожал на пять копеек.
В харьковских пунктах обмена валют доллар США на покупке стоит 25,70 (0) грн/долл., в продаже – 26,30 (+0,05) грн/долл.
Евро покупают по 28,50 (0) грн/евро, продают по 29.50 (0) грн/евро.
Российский рубль: покупка – 0,44 (0) грн/руб., продажа – 0,465 (0) грн/руб.
Национальный банк Украины на 2 июня установил официальные курсы валют на следующем уровне:
100 долларов США – 2627,0953 (-3,9382) грн;
100 евро – 2947,3382 (-4,9445) грн;
10 российских рублей – 4,6467 (+0,0054) грн.
Гороскоп на сегодняшний день совсем неплох, обещая вам энергичность и неутомимость практически в любых сферах жизни, в том числе и в любви.
Утром тучи займут свое место под солнцем и не оставят его до самого вечера. Без существенных осадков.
2 июня 2011 года стал днем рождения Дня отказа от излишеств в еде (Дня здорового питания).
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