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06.06.2017  11:40   

Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 6 июня

Обменники снизили курсы американского доллара, евро же прибавил в цене.


// Городской Дозор

В харьковских пунктах обмена валют доллар США на покупке стоит 25,65 (-0,05) грн/долл., в продаже – 26,20 (-0,10) грн/долл.

Евро покупают по 28,60 (+0,10) грн/евро, продают по 29,60 (+0,10) грн/евро.

Российский рубль: покупка – 0,44 (0) грн/руб., продажа – 0,465 (0) грн/руб.

Национальный банк Украины на 6 июня установил официальные курсы валют на следующем уровне:

100 долларов США – 2628,0938 (+0,9985) грн;

100 евро – 2947,9328 (+0,5946) грн;

10 российских рублей – 4,6361 (-0,0106) грн.

Тэги:  курсы валют, доллар, евро, гривна, нбу
 
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