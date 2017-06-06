Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 6 июня

Обменники снизили курсы американского доллара, евро же прибавил в цене.
В харьковских пунктах обмена валют доллар США на покупке стоит 25,65 (-0,05) грн/долл., в продаже – 26,20 (-0,10) грн/долл.
Евро покупают по 28,60 (+0,10) грн/евро, продают по 29,60 (+0,10) грн/евро.
Российский рубль: покупка – 0,44 (0) грн/руб., продажа – 0,465 (0) грн/руб.
Национальный банк Украины на 6 июня установил официальные курсы валют на следующем уровне:
100 долларов США – 2628,0938 (+0,9985) грн;
100 евро – 2947,9328 (+0,5946) грн;
10 российских рублей – 4,6361 (-0,0106) грн.
Отличное время для принятия любых решений, в том числе и самых непростых. Если есть идея, которой вы хотите поделиться, – действуйте!
Ясная погода в Харькове будет наблюдаться на протяжении всего дня. Без осадков.
Ежегодно 6 июня отмечается профессиональный праздник всех украинских журналистов, корреспондентов и репортеров.
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