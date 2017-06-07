Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 7 июня

Официальна гривна укрепилась, обменники тоже снизили цены на продажу валюты.
В харьковских пунктах обмена валют доллар США на покупке стоит 25,65 (0) грн/долл., в продаже – 26,17 (-0,03) грн/долл.
Евро покупают по 28,60 (0) грн/евро, продают по 29,45 (-0,15) грн/евро.
Российский рубль: покупка – 0,44 (0) грн/руб., продажа – 0,46 (-0,005) грн/руб.
Национальный банк Украины на 7 июня установил официальные курсы валют на следующем уровне:
100 долларов США – 2624,6584 (-3,4354) грн;
100 евро – 2954,8404 (+6,9076) грн;
10 российских рублей – 4,6311 (-0,005) грн.
Организм предпочитает отдыхать и расслабляться. Чтобы день не превратился бессмысленную суету, по возможности сбавьте темп.
В Харькове облачная погода ожидается утром и днем, а вечером небо прояснится. Без осадков.
7 июня 1903 года Пьер Кюри объявил об открытии нового химического элемента полония, а в 1929 году образовано государство Ватикан.
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