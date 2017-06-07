07.06.2017 11:58

Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 7 июня

Официальна гривна укрепилась, обменники тоже снизили цены на продажу валюты.



// Городской Дозор

В харьковских пунктах обмена валют доллар США на покупке стоит 25,65 (0) грн/долл., в продаже – 26,17 (-0,03) грн/долл.



Евро покупают по 28,60 (0) грн/евро, продают по 29,45 (-0,15) грн/евро.



Российский рубль: покупка – 0,44 (0) грн/руб., продажа – 0,46 (-0,005) грн/руб.



Национальный банк Украины на 7 июня установил официальные курсы валют на следующем уровне:



100 долларов США – 2624,6584 (-3,4354) грн;



100 евро – 2954,8404 (+6,9076) грн;



10 российских рублей – 4,6311 (-0,005) грн.