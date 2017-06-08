Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 8 июня

Официальна гривна укрепилась, обменники снизили цены на американский доллар.
В харьковских пунктах обмена валют доллар США на покупке стоит 25,60 (-0,05) грн/долл., в продаже – 26,15 (-0,05) грн/долл.
Евро покупают по 28,60 (0) грн/евро, продают по 29,60 (0) грн/евро.
Российский рубль: покупка – 0,435 (-0,005) грн/руб., продажа – 0,46 (0) грн/руб.
Национальный банк Украины на 8 июня установил официальные курсы валют на следующем уровне:
100 долларов США – 2620,5414 (-4,1170) грн;
100 евро – 2939,4613 (-15,3791) грн;
10 российских рублей – 4,6309 (-0,0002) грн.
Может возникнуть внезапная идея обзавестись новыми знакомствами или новыми впечатлениями. Вместе с тем день не склоняет к дипломатичности, остерегайтесь споров.
Утро и день будут ясными и жаркими, а вот под вечер набегут тучи, синоптики обещают дождь с грозой и градом, порывы шквалистого ветра до 15-24 м/с.
Сегодня мир отмечает Международный день домохозяйки и домохозяина.
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давл.:
ветер: