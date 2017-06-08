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08.06.2017  11:41   

Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 8 июня

Официальна гривна укрепилась, обменники снизили цены на американский доллар.


// Городской Дозор

В харьковских пунктах обмена валют доллар США на покупке стоит 25,60 (-0,05) грн/долл., в продаже – 26,15 (-0,05) грн/долл.

Евро покупают по 28,60 (0) грн/евро, продают по 29,60 (0) грн/евро.

Российский рубль: покупка – 0,435 (-0,005) грн/руб., продажа – 0,46 (0) грн/руб.

Национальный банк Украины на 8 июня установил официальные курсы валют на следующем уровне:

100 долларов США – 2620,5414 (-4,1170) грн;

100 евро – 2939,4613 (-15,3791) грн;

10 российских рублей – 4,6309 (-0,0002) грн.

Тэги:  курсы валют, доллар, евро, гривна, нбу
 
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