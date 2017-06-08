Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 8 июня

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на 8 июня Может возникнуть внезапная идея обзавестись новыми знакомствами или новыми впечатлениями. Вместе с тем день не склоняет к дипломатичности, остерегайтесь споров.

Прогноз погоды в Харькове на четверг, 8 июня Утро и день будут ясными и жаркими, а вот под вечер набегут тучи, синоптики обещают дождь с грозой и градом, порывы шквалистого ветра до 15-24 м/с.