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09.06.2017  10:58   

Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 9 июня

Официальна гривна укрепилась, обменники снизили цены на основные курсы валют.


// Городской Дозор

В харьковских пунктах обмена валют доллар США на покупке стоит 25,55 (-0,05) грн/долл., в продаже – 26,10 (-0,05) грн/долл.

Евро покупают по 28,45 (-0,15) грн/евро, продают по 29,45 (-0,15) грн/евро.

Российский рубль: покупка – 0,435 (0) грн/руб., продажа – 0,46 (0) грн/руб.

Национальный банк Украины на 9 июня установил официальные курсы валют на следующем уровне:

100 долларов США – 2614,9214 (-5,62) грн;

100 евро – 2936,2952 (-3,1661) грн;

10 российских рублей – 4,5887 (-0,0422) грн.

Тэги:  курсы валют, доллар, евро, гривна, нбу
 
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