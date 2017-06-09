Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 9 июня

Официальна гривна укрепилась, обменники снизили цены на основные курсы валют.
В харьковских пунктах обмена валют доллар США на покупке стоит 25,55 (-0,05) грн/долл., в продаже – 26,10 (-0,05) грн/долл.
Евро покупают по 28,45 (-0,15) грн/евро, продают по 29,45 (-0,15) грн/евро.
Российский рубль: покупка – 0,435 (0) грн/руб., продажа – 0,46 (0) грн/руб.
Национальный банк Украины на 9 июня установил официальные курсы валют на следующем уровне:
100 долларов США – 2614,9214 (-5,62) грн;
100 евро – 2936,2952 (-3,1661) грн;
10 российских рублей – 4,5887 (-0,0422) грн.
День практически идеален, чтобы реализовать самые смелые планы! Продемонстрируйте способности, покажите себя в самом выгодном свете и не разменивайтесь на мелочи!
После обеда набегут облака, местами пройдут грозовые дожди. Вечером им на смену придет мелкий дождь.
Хотя история умалчивает кем и когда этот неофициальный праздник был учрежден, но это не лишает его популярности.
влажн.:
давл.:
ветер: