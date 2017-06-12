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12.06.2017  10:53   

Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 12 июня

Наличный евро подешевел в обменниках, Нацбанк укрепил официальную гривну.


// Городской Дозор

В харьковских пунктах обмена валют доллар США на покупке стоит 25,55 (0) грн/долл., в продаже – 26,10 (0) грн/долл.

Евро покупают по 28,40 (-0,05) грн/евро, продают по 29,40 (-0,05) грн/евро.

Российский рубль: покупка – 0,435 (0) грн/руб., продажа – 0,46 (0) грн/руб.

Национальный банк Украины на 12 июня установил официальные курсы валют на следующем уровне:

100 долларов США – 2612,4759 (-2,4455) грн;

100 евро – 2919,7031 (-16,5921) грн;

10 российских рублей – 4,5831 (-0,0056) грн.

Тэги:  курсы валют, доллар, евро, гривна, нбу
 
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