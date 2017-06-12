12.06.2017 10:53

Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 12 июня

Наличный евро подешевел в обменниках, Нацбанк укрепил официальную гривну.



// Городской Дозор

В харьковских пунктах обмена валют доллар США на покупке стоит 25,55 (0) грн/долл., в продаже – 26,10 (0) грн/долл.



Евро покупают по 28,40 (-0,05) грн/евро, продают по 29,40 (-0,05) грн/евро.



Российский рубль: покупка – 0,435 (0) грн/руб., продажа – 0,46 (0) грн/руб.



Национальный банк Украины на 12 июня установил официальные курсы валют на следующем уровне:



100 долларов США – 2612,4759 (-2,4455) грн;



100 евро – 2919,7031 (-16,5921) грн;



10 российских рублей – 4,5831 (-0,0056) грн.